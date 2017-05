Carmena ve un error la actuación contra el Open de Tenis y dice que por eso Mato y Mayer ya no están en Madrid Destino

Etiquetas

La alcaldesa ha asegurado que se queda "más tranquila" si el contrato "lo ve la Fiscalía" aunque le "hubiera gustado saberlo"

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha tildado de "error" la decisión de los ediles Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer y la exdirectora de Madrid Destino, Ana Varela, de interponer una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción sobre el contrato con el Open de Tenis sin conocimiento de la empresa y la consecuencia es que "ya no están en el consejo".

"Creo que las tres personas que tomaron esa decisión han asumido que no lo hicieron bien y que fue un error. Las consecuencias por no haber tenido la procedencia oportuna es que ya no están en el consejo de Madrid Destino", ha declarado la regidora y presidenta de Madrid Destino este lunes en la comisión de Cultura y Deporte respondiendo a las peticiones de información de la oposición en bloque.

Carmena ha añadido que la concepción del Gobierno municipal de Ahora Madrid pasa por la "integración" en los consejos de administración y que no haya una actitud que vaya a la segregación".

Por otro lado, la alcaldesa ha asegurado que se queda "más tranquila" si el contrato "lo ve la Fiscalía" aunque le "hubiera gustado saberlo".

