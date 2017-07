Cilic cierra con contundencia a Bautista el paso a cuartos de Wimbledon

Etiquetas

El tenista español Roberto Bautista no pudo superar la ronda de los octavos de final del torneo de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, después de caer con contundencia este lunes en tres sets por un triple 6-2 ante el croata Marin Cilic, que ya espera a Rafa Nadal o al luxemburgués Gilles Muller.

De este modo, el castellonense volvió a toparse con su 'muro' no sólo en la cita londinense sino en su andadura en los 'grandes' en un encuentro en el que apenas tuvo opciones ante un rival que le había ganado en sus tres anteriores enfrentamientos y que lo volvió a hacer sin ceder una manga.

Bautista no pudo mostrar el buen tenis ofrecido en su periplo por el All England Tennis Club. Cilic, que alcanzó por cuarto año consecutivo los cuartos en Wimbledon y que aún no ha perdido un set en esta edición, esperaba complicaciones, pero a la solidez de su tenis se añadió un mal día del español, que en ningún momento dio la sensación de poder crear problemas.

El croata, campeón del US Open en 2014, hizo mucho daño con sus 39 ganadores, sobre todo con su 'drive', por los escasos 12 del de Castellón, que tampoco estuvo sólido como en él es habitual con su saque, que perdió en siete ocasiones.

Con estos números, el séptimo cabeza de serie siempre mandó en el marcador sobre un rival que tampoco fue capaz de mantener la emoción en ninguna de las tres mangas y que únicamente rompió en una ocasión el saque del balcánico, en la segunda y tampoco sin excesiva influencia en el marcador.