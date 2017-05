Conchita Martínez, Corretja y Arrese ven a Rafa Nadal como favorito para ganar Roland Garros

Etiquetas

Los extenistas españoles Conchita Martínez, Álex Corretja y Jordi Arrese ven a su compatriota Rafa Nadal como el claro favorito para ganar Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada y que aspira a ganar por décima ocasión.

Así, Corretja, doble finalista en Roland Garros (1998 y 2001), señaló que el jugador balear, que ha ganado ya este año en Montecarlo, Barcelona y Madrid, está "como normalmente estaba" cuando jugaba los torneos de tierra donde "no perdía prácticamente ningún set".

"Quizá Thiem es el que más ha demostrado que está mejor, Goffin es un jugador que está muy en forma, pero no sé si a cinco sets le aguantaría y los demás tiene que subir el envite porque a día de hoy da la sensación de que Rafa va a entrar en Roland Garros con unas posibilidades muy grandes", apuntó el catalán este miércoles tras acudir a la presentación de la cobertura de Eurosport para el 'grande' parisino.

El exjugador ve a Nadal "tranquilo" porque sus rivales "no encuentran respuestas" a su tenis y eso "ayuda". "Cuando tú estás jugando y ves que tú haces algo y que tus rivales no saben bien como contrarrestar, te hace jugar más tranquilo", aseguró.

"Se está moviendo muy bien porque ataca muy bien, pero se defiende también muy bien y los rivales entran en una mezcla de no le gano puntos, pero cuando le juego corto también me los gana él a mí. No veo que nadie pueda ganar a Rafa si está con salud en Roland Garros", subrayó.

Por su parte, Jordi Arrese explicó que vio entrenar al balear en diciembre su derecha y no tuvo "ninguna duda" de que sería un año "increíble" para él. "En los últimos años ha evolucionado muy bien tanto los aspectos técnicos como tácticos y la derecha, que era lo que tenía un poquito peor", apuntó.

"Viendo el trabajo ha demostrado que si él tiene la derecha, es el favorito, y no tengo ninguna duda que va a ser difícil que alguien lo gane, no solo por como juega sino por lo que piensan de el que es importante", matizó el subcampeón olímpico en Barcelona'92.

Mientras, la capitana de la Copa Davis y la Copa Federación, Conchita Martínez, destacó el año tan "impresionante" que lleva el número uno español. "Hizo una pretemporada muy buena. Cuando le vi en Australia le vi mucho mas fino, muy bien físicamente y llegando bien a las bolas para atacar sus golpes. El saque también ha mejorado y ha llegado a tierra batida y fíjate como está. Le veo muy fuerte y realmente favorito", aseguró.

Además, respecto al cuadro femenino, la oscense cree que Garbiñe Muguruza, que debe defender título, no llega en las "mejores condiciones". "No está haciendo los resultados esperados, pero es verdad que si juega dos o tres partidos buenos se puede 'enchufar'", indicó.

"Tiene tenis de sobra y muchísimo potencial, pero es verdad que está perdiendo en las primeras rondas. Lo importante es que se centre en jugar al tenis y deje fuera todo lo que no le permite jugar tranquila. Estar tranquila y disfrutar es lo más importante", prosiguió.