Conchita Martínez: "Siempre esperas oponer más resistencia"

La capitana del equipo español de Copa Federación, Conchita Martínez, se ha mostrado contrariada al asegurar que esperaba, "por lo menos", "oponer más resistencia" para que el 'play-off' por la permanencia en el Grupo Mundial ante Francia (4-0), sentenciado este domingo en el tercer partido, hubiese estado más igualado.

"Siempre esperas, por lo menos, oponer más resistencia y que las cosas estén más igualadas. Mladenovic ha estado a un gran nivel y el partido que jugó Sara -Sorribes- ayer con Parmentier fue clave porque no acabó de soltarse", señaló en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Tenis (RFET).

En el primer encuentro, el sábado, Silvia Soler, número 156 del ranking WTA, sucumbió ante Kristina Mladenovic de manera contundente (6-0, 6-1), mientras que Sara Sorribes cayó poco después ante Pauline Parmentier (6-4, 6-2).

Ya este domingo, la derrota de Sorribes ante Mladenovic (6-1, 6-1) confirmaba el descenso al Grupo Mundial II -a la espera del nuevo formato, que se anunciará en agosto-, y más tarde Olga Sáez y María José Martínez perdían ante Alizé Cornet y Amandine Hesse (6-1, 3-6, 10-7), dejando el 4-0 en la eliminatoria entre España y Francia en Roanne.

Por su parte, Sorribes reconoció el partido prácticamente "perfecto" de Kristina Mladenovic, y confesó que no estaba en sus mejores condiciones para competir. "Kristina está jugando muy bien y creo que ha hecho prácticamente todo perfecto. Yo no venía con las mejores sensaciones después del partido de ayer. Ante estas jugadoras es complicado entrar en el partido si tú no vienes haciéndolo muy bien", admitió.

El debut de Olga Sáez, junto a María José Martínez, cerró la eliminatoria con derrota en tres sets ante las locales Alizé Cornet y Amandine Hesse (6-1 3-6, 10-7). "La verdad es que es un día increíble. En general toda la semana he disfrutado un montón. La experiencia ha sido genial y jugar con María José más todavía", dijo Sáez pese al resultado.