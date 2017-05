Cs ve en la denuncia al Open de Tenis la muestra de "los prejuicios" de Ahora Madrid con la iniciativa privada

Etiquetas

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ha criticado este jueves que la denuncia al Open de Tenis de Madrid se produzca a un día del evento, lo que demuestra "los prejuicios" que tiene Ahora Madrid "con todo lo que huele a iniciativa privada y empleo".

El Ayuntamiento de Madrid ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción el acuerdo que firmó el Consistorio en época de Alberto Ruiz-Gallardón con Madrid Trophy Promotion (MTP), encargada de la organización del Mutua Open de Tenis, que comenzó celebrándose en el Madrid Arena y desde 2008 lo alberga la Caja Mágica.

La denuncia fue presentada el pasado 23 de marzo por parte del delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, la entonces delegada de Cultura, Celia Mayer, en calidad de presidenta del Consejo de Administración de Madrid Destino y por la consejera delegada de este ente hasta el pasado mes de abril Ana Varela.

En la denuncia, el Ayuntamiento pide a la Fiscalía que investigue si en el acuerdo alcanzado con MPT puede haberse cometido un delito de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Según los denunciantes, los responsables serían los firmantes de los "distintos instrumentos jurídicos" durante esa época.

Villacís se ha mostrado a favor de que "las cosas se hagan bien" y que "se examinen", pero critica las formas. "Tenemos una denuncia que no parte de Madrid Destino, no ha pasado por los servicios de Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, no ha sido autorizada por Junta de Gobierno", ha afeado.

"Me pregunto por qué lo hacen a un día de que uno de los mayores eventos de Madrid en términos de empleo, promoción, turismo... se celebre", ha indicado.

Además, la portavoz de la formación naranja ha asegurado desconocer si la alcaldesa, Manuela Carmena, "está al corriente de todo esto".