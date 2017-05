David Ferrer dedica su remontada a uno de los ciclistas fallecidos en Oliva

Etiquetas

David Ferrer tuvo que trabajar para sacar el billete a la segunda ronda del Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1.000 de la temporada, después de batir en tres sets al kazajo Mikhail Kukushkin por 2-6, 7-6(1), 6-4.

Una dura y disputada victoria que el tenista alicantino se la dedicó a un viejo conocido de la familia. Eduardo Montfort. Es uno de los dos ciclistas que falleció el sábado en Oliva al ser atropellado por una mujer que conducía ebria.

A consecuencia del accidente, otras tres personas que iban en el mismo pelotón han resultado heridas: una en estado muy grave, dos menos graves y una de levedad.

El tenista le dedicó la victoria por partida doble. En primer lugar señalando al cielo cuando ganó y en segundo lugar firmando ante la cámara con un "DEP Edu".

"Todos conocíamos al equipo de Jávea. Y Edu era muy cercano a mi familia. Nos conocíamos mucho. No quiero hablar mucho de ello porque sé que es muy duro para los familiares, pero por supuesto que hay que llamar la atención sobre esta situación que se repite mucho, que la gente se conciencie. Aunque esto es distinto. No es un accidente, la conductora dio positivo en drogas y alcohol, así que podríamos hablar de otra cosa, como de intento de homicidio", se expresó el alicantino.

El de Jávea, habituado a llegar a rondas finales en la Caja Mágica, donde fue semifinalista en 2014 y 2010, se encontró con muchos problemas y demostró que no termina de encontrar su mejor tenis en un año donde le está costando lograr triunfos.

'Ferru' venía a Madrid con el refuerzo de las semifinales en Estoril (Portugal) el pasado fin de semana, pero Kukushkin no le dio tregua en la Manolo Santana y desde la solidez de su servicio y su mayor agresividad se llevó con comodidad el primer set.

El panorama se ensombreció aún más para el español, que siguió sin encontrar la forma de hacer daño al resto y que se vio abajo 3-1 al inicio del segundo parcial. A partir de ahí, se fue asentando y logró por fin recuperar la desventaja con su primer 'break'.

El kazajo continuó siendo una amenaza, pero Ferrer logró alcanzar la 'muerte súbita', donde apenas dio opciones. Con su tenis mejorado, el alicantino hizo valer su segunda rotura del partido para terminar con la resistencia de su rival y meterse en la segunda ronda.