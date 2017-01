Djokovic: "Istomin fue mejor en los momentos críticos"

Etiquetas

El tenista serbio Novak Djokovic dio "todo el crédito" al uzbeco Denis Istomin, que jugó "maravilloso" y "mereció" ganarle este jueves en la segunda ronda del Abierto de Australia, un revés "decepcionante" en un torneo que siempre se le ha dado muy bien.

"Hay que dar todo el crédito a Denis por jugar maravilloso, mereció ganar, sin duda, fue el mejor en los momentos críticos. Jugó agresivo, sirvió muy bien, muy preciso, no hubo mucho que pudiese hacer. No estoy satisfecho con mi rendimiento en general, pero tengo que felicitar a mi rival", aseguró Djokovic en rueda de prensa.

El serbio cree que tuvo "intensidad" en el partido, pero que no se encontró cómodo. "Fue uno de esos días en los que no te sientes genial en la pista, no tienes mucho ritmo y tu rival siente muy bien la pelota", admitió.

"Parecía que en el tercero me sentía cómodo, y tuve punto de 'break' en el inicio del cuarto y fallé un 'drive' sencillo y el partido cambió. Realmente, para ser sincero, no tuve realmente una oportunidad clara y cuando él lo necesitó, salió con un gran saque y un gran tenis, todo lo que puedo decir es que hay que quitarse el sombrero", añadió al respecto.

El de Belgrado recalcó que no está "acostumbrado a perder en la segunda ronda del Abierto de Australia". "Siempre he jugado bien y en los últimos diez años he ganado seis veces y esta pista ha sido genial para mí y he disfrutado mucho. Es decepcionante, por supuesto, pero al final del día tengo que aceptarlo", sentenció.