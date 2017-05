Djokovic: "Nadal está siendo muy peligroso en tierra"

Etiquetas

El tenista serbio Novak Djokovic prepara su defensa del título en el Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1.000 de la temporada, en medio de una temporada irregular necesitada de victorias, un 2017 en el que reconoce el gran "inicio" de un Rafa Nadal que sin duda es el rival a batir sobre la tierra batida.

"Rafa ha tenido un gran inicio de temporada, estuvo muy cerca de ganar el Abierto de Australia y está siendo muy peligroso sobre tierra batida, donde ya ha ganado dos títulos. Es su mejor superficie, sin lugar a dudas", afirmó en una entrevista con los medios oficiales del torneo madrileño.

'Nole' elogia así a un Nadal que llegará a La Caja Mágica la próxima semana después de levantar por décima ocasión los títulos de Montecarlo y Barcelona. Aunque no estará presente en la capital española, el serbio también destaca el regreso tras lesión del suizo Roger Federer, campeón este año en Australia, Indian Wells y Miami.

"Federer demostró en Melbourne lo gran campeón que es, volviendo tras seis meses de baja para ganar otro título. Es bueno para el tenis tenerle de vuelta en el circuito", afirmó.

Volviendo al Mutua Madrid Open, Djokovic recordó la pasada edición, donde se coronó ante Andy Murray. "Llevaba sin jugar un par de temporadas en Madrid, así que fue positivo para mí regresar. Fue una semana fantástica, tuve duros rivales y disputamos grandes batallas, especialmente la final ante Murray, que sentó en cierta medida las bases para el resto de la temporada", dijo.

"Cada torneo es diferente pero ganar en Madrid, que es un gran Masters 1.000, me dio confianza y fue interesante recuperarme tan pronto al perder de manera prematura en Montecarlo", añadió, reconociendo la importancia que tuvo aquella victoria en su posterior triunfo en Roland Garros, donde cerró su particular 'Grand Slam'.

Por otro lado, el de Belgrado se refirió al dominio del 'Big 4' en Madrid y a la temporada de las promesas que llaman a la puerta. "No sabía que hubiéramos ganado cada edición del torneo desde 2007. Es algo muy especial, por supuesto. Puedo decir que no me ha sido nada sencillo ganar las dos veces que lo he conseguido, pues siempre tuve partidos durísimo y grandes rivales", indicó.

"Sin duda están llamando a la puerta (la llamada 'Next Gen ATP') y poniéndonos en problemas- Creo que se viene un gran momento para el tenis masculino con jugadores en la cumbre y la siguiente generación en ascenso. Son ingredientes para producir grandes historias esta temporada, como ya hemos visto en los primeros meses", finalizó.