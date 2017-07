Djokovic no da opción a Gulbis para estar en octavos de Wimbledon

Etiquetas

El tenista serbio Novak Djokovic sumó este sábado una nueva victoria por la vía rápida en el torneo de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, a costa (6-4, 6-1, 7-6(2)) del letón Ernests Gulbis, avanzando en la reconquista de la hierba londinense, donde se medirá ahora con el francés Adrian Mannarino por un puesto en cuartos de final.

El de Belgrado no falló a la segunda semana en Londres, algo que le ocurrió el año pasado cayendo en tercera ronda ante el estadounidense Sam Querrey, y lo hizo con la contundencia y seguridad que disfruta sobre el césped. El campeón hace unos días en Eastbourne dominó sobre la pista evitando una nueva sorpresa de Gulbis.

El letón, número 589 del mundo tras un año de lesiones y baja forma, se citó con el serbio apeando a Juan Martín del Potro, pero ante el exnúmero uno del mundo no supo aprovechar los pocos momentos en los que pudo tomar las riendas. La primera en el arranque, donde no saltó bien 'Nole', pero no sacó ventaja Gulbis.

El tres veces campeón en Wimbledon dio la vuelta a la manga tras un 'break' en contra para llevarse el primer set. En el segundo, Djokovic dio un paso al frente y en menos de media hora se apuntó la manga para acariciar la victoria ante un rival contra las cuerdas y encima tocado físicamente.

Con todo, y el añadido del fuerte calor, lo impredecible de Gulbis dio con un alto nivel, bien defendido con su saque, que sin embargo no bastó para doblegar a su rival. En medio de la igualdad del tercer set, la muerte súbita decidió el parcial y, a la postre, el partido para un 'Nole' que se medirá ahora con un entonado Mannarino.

El francés, que cayó el año pasado en el All England Club ante el propio Djokovic en segunda ronda, superó un duelo a cinco sets con su compatriota Gael Monfils, demostrando su buen momento de forma, siendo finalista en Antalya en la antesala de Wimbledon.