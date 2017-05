Djokovic: "Estoy en un proceso de cambio y no sé lo que durará antes de volver a ganar"

Etiquetas

El tenista serbio Novak Djokovic aseguró que tanto él como el equipo con el que llevaba trabajando durante una década y con el que rompió esta semana necesitaban "un cambio" y abrir "un nuevo capítulo", dejando claro que está "emocionado" por ver hacia dónde le lleva esta decisión, aunque desconoce cuanto tiempo le podrá costar lograr grandes resultados como antaño.

"No ha sido una decisión fácil, ni para mi equipo ni para mí, pero todos sentíamos que necesitábamos un cambio y como entrar en un nuevo capítulo. Fue mutuo, no sólo una decisión mía, y no puedo estar lo suficientemente agradecido a ellos por su sacrificio, profesionalismo, compromiso y amistad", señaló Djokovic este domingo en rueda de prensa en la Caja Mágica, escenario del Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1.000 de la temporada.

'Nole' recordó que con todos ellos compartió "tantos maravillosos momentos" que formaron una "relación casi familiar que nunca morirá" por lo que cree que su "muy especial relación de amistad" no cambiará por esta separación. "Pero llegó el momento en el que todos sentíamos que teníamos que seguir adelante", indicó, recordando que Marian Vadja, su entrenador de toda la vida, llevaba "sin parar" en el circuito "por 30 años y más" y lo mismo su preparador físico, Gebhard Gritsch.

Por ello, por su parte, era una cuestión de buscar "algo nuevo". "estoy en un momento en el que no quiero precipitar las cosas. Confío plenamente en mí mismo y creo que esto me va a traer algunas cosas buenas", expresó el exnúmero uno del mundo, que se tomará "un poco más de tiempo para pensar" en quién será su próximo entrenador porque se siente "completamente cómodo" con su familia en la pista. "Cuando llegue el momento y la persona adecuada, seré más que feliz de compartir esas noticias con vosotros (a los periodistas)", añadió.

El de Belgrado insistió en que el anuncio a su equipo técnico fue "emotivo". "Lo aceptamos simplemente de una buena manera. Todos seguimos adelante, emocionados, de ver cual es el nuevo capítulo en nuestra carrera y lo que la vida nos deparará", subrayó.

Djokovic también se refirió a su presencia en Madrid, recalcando que su preparación ha sido "definitivamente diferente" por todo lo sucedido. "He pasado ocho o nueve días entrenando con mi hermano y mi fisio que ha estado trabajando conmigo desde octubre. Estoy cómodo y emocionado y más motivado que nunca para competir al más alto nivel y ver donde me lleva esto", se sinceró.

"No me he olvidado de pegar a la pelota. He continuado más o menos con la misma rutina y la estrategia que he tenido durante años, con algunos cambios. Sólo estoy ansioso de experimentar lo que el próximo par de años serán para mí. Ahora es un tipo de proceso de transición que debo aceptar y aprovechar", prosiguió el número dos del mundo, que confirmó que Pepe Imaz "es todavía parte" de su equipo.

Además, sabe que cuando, como le ha sucedido a él, alguien comienza a perder partidos, "uno empieza a preguntarse cosas y que estas haciendo mal para cambiar las cosas". "Estoy analizando mi tenis, constantemente intento mejorar y esto ahora es un poco una dirección diferente. En los últimos seis meses no he tenido muchos buenos resultado y creo que estoy en un proceso y lo que va a durar antes de comenzar a ganar, no lo sé. Sólo espero estar ahí de nuevo", remarcó.