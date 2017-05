Djokovic cambia a todo su equipo técnico buscando una mejoría en sus resultados

Etiquetas

El tenista serbio Novak Djokovic ha decidido rescindir la colaboración de larga duración que mantenía con su entrenador, Marian Vajda, su preparador físico, Gebhard Phil Gritsch, y su fisioterapeuta, Miljan Amanovic, de mutuo acuerdo tras su participación en el torneo de Montecarlo.

El número dos del ránking ATP y los miembros de su, hasta ahora, equipo llevaron a cabo un detallado análisis sobre el juego y resultados previos, además de discutir los diferentes planes de futuro con los que contaba cada uno de ellos.

A pesar de la exitosa cooperación que han mantenido hasta la fecha, Djokovic asegura que necesitaba un cambio, introducir sangre nueva con el objetivo de incrementar su nivel de juego.

"Siempre estaré agradecido a Marian, GG y Miljan por una década de amistad, profesionalismo y compromiso por los objetivos que me he planteado en mi carrera. Sin su apoyo, no hubiera podido conseguir esas alturas profesionales. Sé que han dedicado completamente sus vidas para ayudarme a conseguir mis sueños y siempre han estado a mis espaldas", declaró Djokovic en un comunicado.

'Nole' asegura que "no ha sido una decisión fácil" para él, aunque admite que todos "sentían" que era necesario cambiar de aires. "Estoy muy agradecido y orgulloso de nuestra relación e inquebrantable vínculo que hemos creado a través de años de amor mutuo, respeto y entendimiento. Son mi familia y eso nunca cambiará", sentenció.

Por su parte, su ya exentrenador, Marian Vadja, agradeció a Djokovic en nombre de todo el equipo por los años que pasaron juntos y la excepcional cooperación que mantuvieron.

"El tiempo invertido con Novak parece que pertenece a otra vida diferente. Hemos sido parte de muchos de sus increíbles logros, vivimos y respiramos por sus sueños. He dado todo lo que pude como entrenador y me siento muy orgulloso de nuestros resultados. Llegamos a un punto en el que todos nos dimos cuenta que necesitábamos nueva energía en el equipo. Novak puede hacer aún mucho y estoy seguro de que lo hará. Estoy convencido de que se mantendrá en la cima del tenis por muchos años y que traerá alegría a todos los aficionados del mundo con sus victorias", afirmó.

Finalmente, confesó que seguirán en contacto y "saliendo juntos" ya que, "después de todo, somos una familia". Una situación que el tenista serbio espera que le sirva de "terapia de shock" para ayudarle a conseguir mejores resultados.

"Quiero seguir incrementando mi nivel de juego y resistencia y esto es un proceso continuo. He disfrutado del camino, siento que empiezo de nuevo otra vez y me encanta el desafío. Soy un cazador y mi mayor objetivo es encontrar esa chispa ganadora en la pista de nuevo", concluyó.