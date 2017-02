Un solista de EEUU le canta el himno nazi a Alemania en la Copa Federación

Etiquetas

Los errores con los himnos en los torneos deportivos son cada vez más habituales, algo que ha supuesto varios conflictos. El último, en el enfrentamiento entre EEUU y Alemania en la Copa Federación de Tenis que se disputa en un enclave idílico, Maui (Hawai). Un solista confundió el actual himno alemán con el de 1841, asociado al nazismo.

Andrea Petkovic, Laura Siegemund, Julia Goerges y Carina Witthoeft, las tenistas del equipo alemán, escuchaban incrédulas como el cantante entonaba las tres estrofas del himno, pero desde 1990 solo se canta la tercera, ya que las dos primeras se cantaban en el Tercer Reich y contenían letras como "Alemania, Alemania, por encima de todo, por encima del mundo". Los aficionados y las jugadores reaccionaron y comenzaron a cantar el himno actual.

La federación estadounidense de tenis pidió perdón en las redes sociales: "Nuestras más sinceras disculpas al equipo alemán y todos sus aficionados por el himno. Esto no volverá a ocurrir". Los alemanes contestaron con un escueto y directo "eso esperamos". La USTA respondió que "podemos asegurar que no. Una vez más, nuestras más sinceras disculpas".

"Es la epítome de la ignorancia, y nunca había sentido que me trataran con tan poco respeto, mucho menos en la Copa Federación, y en los 13 años que llevo jugándola es lo peor que me ha sucedido", afirmó Andrea Petkovic, la tenista número 51 del mundo. "Es el año 2017, una cosa así no puede pasar, es embarazoso".