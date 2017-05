La FFT se escuda en su "responsabilidad moral" para no invitar a Sharapova

Etiquetas

El presidente de la Federación Francesa de Tenis (FFT), Bernard Giudicelli, dijo este martes que la "responsabilidad moral" influyó en la decisión de no invitar a la jugadora rusa Maria Sarapova a Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, en referencia a la sanción ya cumplida por la tenista de 15 meses por dopaje.

Sharapova, ex número 1 del mundo y dos veces campeona en la tierra batida de París, no ha recibido la 'wild card' (invitación) por parte de la organización, por lo que no disputará el Open de Francia. Su actual posición en el ranking ATP (211) no le permite acceder directamente al torneo ni a las fases clasificatorias.

"No queríamos tratar a Maria Sharapova de manera diferente", dijo Giudicelli en una conferencia telefónica. "Estamos conversando con las autoridades del tenis sobre el plan que queremos implementar para luchar contra el dopaje. Debemos tener un plan ambicioso y aumentar el número de análisis de sangre, porque sabemos que es un elemento importante en esa lucha. Maria ha ganado aquí dos veces, pero tenemos una enorme responsabilidad (moral)", expresó.

"Leí los resultados de numerosas encuestas y vi que alrededor de dos tercios de la gente estaba a favor de que se concediera a Maria una 'wild card'. Por supuesto que sentí presión", confesó. La deportista rusa ya ha sido invitada a los torneos de Stuttgart (Alemania) y Madrid en abril y mayo de este año, respectivamente, tras cumplir su sanción.

Finalmente, Giudicelli dijo que intentó llamar a Sharapova para comunicarle la decisión de no invitarla, pero no consiguió contactar con ella. "Me saltó el contestador tres veces y la dejé un mensaje", concluyó.