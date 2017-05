Federer anuncia que no estará en Roland Garros

Etiquetas

El tenista suizo Roger Federer ha anunciado este lunes que no estará en el torneo de Roland Garros, segundo 'grande' del año que se disputa en París del 22 de mayo al 11 de junio, para dosificar su temporada huyendo de la tierra y para estirar su carrera "durante muchos años más".

"Lamentablemente, he decidido no participar en Roland Garros. He estado trabajando muy duro, dentro y fuera de la pista, durante el último mes, pero con el objetivo de seguir jugando en el circuito durante muchos años más, veo que lo mejor es saltarme la temporada de tierra este año para prepararme para la temporada de hierba y pista dura", indicó el suizo en un comunicado en su página web oficial.

El campeón del Abierto de Francia en 2009, su único 'grande' parisino, volverá a fallar a la cita con la tierra batida de la capital francesa por segundo año consecutivo. Federer prioriza así su asalto a Wimbledon y al tramo final de la temporada en pista dura y con el US Open o la cita de Maestros como grandes escenarios.

El suizo maravilló con su regreso triunfal esta temporada después de seis meses de recuperación de sus lesiones de rodilla. El exnúmero uno del mundo levantó el primer 'Grand Slam' de la temporada en Australia, poniendo su récord histórico en 18 'grandes', para después ganar también en Indian Wells y Miami.

Cuatro torneos en 2017 ha jugado un Federer que, a sus 35 años, reconoce la necesidad de dosificar su calendario. "El inicio del año ha sido mágico pero tengo que reconocer que programar bien mis torneos será la clave de que siga jugando los próximos años. Jugar sólo un torneo en tierra no era lo mejor para mi tenis y mi preparación física del resto de la temporada", finaliza.