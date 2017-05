Feliciano López: "El torneo que propone Piqué puede ser una competencia a la Copa Davis, pero no un sustituto"

Etiquetas

El tenista español Feliciano López ha indicado este martes que la alternativa a la Copa Davis que propone el futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué, "puede ser una competencia, pero no un sustituto", asegurando que la idea le parece "genial" aunque se debe encontrar una "buena semana" en el calendario para disputarse.

"Deben ser dos competiciones diferentes. Puede ser una competencia a la Copa Davis, pero no un sustituto. La Davis debe permanecer porque es un evento impresionante, donde he sentido sensaciones muy diferentes a las que vivimos en el circuito, pero es obvio que debe hacerlo en otro formato distinto", aseguró el tenista tras disputar el 'VIII Torneo benéfico de pádel contra el cáncer de mama' en la Ciudad de la Raqueta (Madrid).

Según el tenista toledano, el central del FC Barcelona Gerard Piqué "es un gran aficionado al tenis y lleva tiempo en contacto con el presidente de la ATP", con el principal objetivo de organizar "una competición que ya existía en su momento y se llamaba la Copa de las Naciones". Sin embargo, aunque considera "fantástica" esta iniciativa, encuentra algunos inconvenientes en su formato y, especialmente, en su establecimiento en el calendario.

"Me parece genial que otros deportistas tengan una visión amplia más allá de su deporte y si es gracias a Piqué le estaremos agradecidos. La competición se dejó de hacer porque se jugaba la semana anterior a Roland Garros y muchos de los mejores jugadores descansaban antes. Hay que encontrar una semana buena para introducirla en el calendario porque no es nada fácil", explicó López.

Preguntado por su momento de forma personal, el manchego reconoció que últimamente está "jugando mucho mejor". "El año empezó mal, lesionado en un hospital de Australia, infiltrándome, estuve más de un mes parado prácticamente sin entrenar y ahora llevo ya dos meses jugando bien", admitió, añadiendo que en el Madrid Mutua Open jugó "mucho mejor" pese a caer en octavos de final ante Novak Djokovic.

También acerca del buen momento de forma de Rafa Nadal quiso hablar el toledano. "Lo veo muy bien, llega en un momento increíble para poder ganar su décimo Roland Garros. El año empezó bien para él siendo finalista en Australia y la temporada de tierra no ha podido ser mejor, ha ganado tres de cuatro torneos y en Roma perdió contra Thiem, el mejor jugador hoy en día en tierra después de él. Ojalá allá suerte también para otros españoles y podamos hacer un buen papel", expresó.

FELICIANO PONDRÍA A ISCO EN CARDIFF

Por otro lado, preguntado sobre la próxima final de la Liga de Campeones que enfrentará a Real Madrid y Juventus, el tenista precisó que "va a ser durísima". "La Juventus es el rival más duro en Europa y espero un partido muy difícil para el Real Madrid", confesó, reconociendo que ve al conjunto de Zinédine Zidane "mejor que nunca" y que si fuese el míster francés "pondría a Isco porque lo está haciendo increíble".

"Tiene la mejor plantilla de Europa con diferencia, además de un gran entrenador. Físicamente el equipo ha llegado con una energía tremenda y a las pruebas me remito, han ganado LaLiga y están en la final de la 'Champions'. Su temporada ha sido espectacular", agregó.

Para finalizar, preguntado por la polémica celebración del conjunto blanco en Cibeles, Feliciano mencionó que aunque no lo había visto, no le gusta "que se celebren los títulos acordándose del rival". "Entiendo que en un momento de euforia se canten cosas, pero siempre y cuando no se traspasen los límites. No creo que ningún jugador del Madrid tenga intención de ofender a nadie del Barça o del Atlético", concluyó.