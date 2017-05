Garbiñe Muguruza remonta a Kontaveit con carácter y se mete en la tercera ronda de Roland Garros

Etiquetas

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se metió con mucho sufrimiento en la tercera ronda de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, después de remontar con carácter para imponerse este miércoles a la estonia Anett Kontaveit en tres sets por 6-7(4), 6-4, 6-2.

Más de dos horas le costó a la actual campeona mantenerse con vida en la defensa de su título frente a una rival, muy agresiva y que le volvió a plantear un partido complicado como hace unas semanas en la tierra batida de Stuttgart (Alemania) donde se había llevado la victoria por 2-6, 7-6 (1) y 6-1.

Y por momentos la joven Kontaveit, de 21 años y por primera vez en la segunda ronda de Roland Garros, estuvo cerca de repetir la sorpresa, más dolorosa por el escenario. Pero Muguruza supo aferrarse a la tierra de la Philippe-Chatrier y mantener la calma para superar un duro encuentro y sacar el billete a una tercera ronda donde le espera la kazaja Yulia Putintseva.

"Había perdido con ella, está jugando muy bien y he tenido que usar mi experiencia, saber que no sería fácil ganar y aguantar. He pensado que si me tenía que eliminar tenía que ser dándolo todo. Creo que esta victoria me va a ayudar porque juega bien y ha sido una revancha", señaló Muguruza tras el partido a 'Eurosport'.

La hispano-venezola se tuvo que reponer a un difícil inicio y poco a poco fue mejorando, aunque la estonia estuvo en todo momento con opciones gracias a su tremenda agresividad que le llevó a firmar 36 ganadores, compensados con el paso de los minutos y la mejoría de su rival con 40 errores no forzados.

Sin embargo, Kontaveit comenzó muy fuerte y conectando 'winner' tras 'winner' con el 'drive' se puso 4-1 arriba. A partir de ahí, Muguruza logró empezar a equilibrar el choque forzando más errores de su oponente hasta recuperar la rotura cuando esta sacaba para cerrar el parcial. La igualdad se mantuvo hasta la llegada de 'tie-break' donde la de Tallin volvió a mostrar su poderío.

La cuarta cabeza de serie seguía sin encontrar su mejor tenis y el partido se le puso cuesta arriba con un 'break' en contra. Muguruza, con problemas para imponer su saque, una de sus fortalezas, supo entonces aguantar con calma esperando su oportunidad. Esta llegó en el sexto juego, cuando logró el ansiado 'break' antes de que comenzasen las urgencias.

Kontaveit aún gozó de dos bolas de rotura en el siguiente juego para recuperar la delantera en el marcador, pero la de Caracas las salvó con calidad y aguante, y posteriormente volvió a encontrar los nervios de su rival para llevarse el set al resto.

Muguruza había conseguido rebajar sus errores no forzados y en el tercer y definitivo parcial volvió a encontrar los golpes ganadores, principalmente gracias a su revés a dos manos, con el que fue minando la moral de una Kontaveit que ya no pudo mantener el nivel y cedió los últimos cuatro juegos para dejar vía libre a la actual campeona.

--RESULTADO.

-Primera ronda.

GARBIÑE MUGURUZA (ESP/N.4) a Anett Kontaveit (EST) 6-7(4), 6-4, 6-2.