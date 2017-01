Juan Carlos Ferrero: "Quién pensase que Nadal no volvería a optar a un Grand Slam, no entiende de tenis"

Etiquetas

Rafa Nadal y Roger Federer volvieron a dar una exhibición de tenis en la final del Open de Australia 8 años después. Esta vez, Federer lloró de alegría al vencer al español en un duelo épico (6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3) entre dos leyendas del tenis.

Perdió Nadal con la cabeza alta, y de vuelta a su mejor nivel sueña con conseguir su 15º Grand Slam, algo que según el exúmero 1 del mundo Juan Carlos Ferrero, es más que posible. En una entrevista a Lainformacion.com analiza el resurgimiento de Nadal, su rivalidad histórica con Federer y el futuro próximo del tenis mundial.

¿Qué te ha parecido el nivel de Nadal en la final?

Rafa hizo el partido que debía. Sabía de sobra que Roger iba a jugar al ataque todo el tiempo. Venía jugando así todo el torneo y en la final más todavía.

Federer tapó su zona de revés entrando muy bien en pista para no dejar que la bola de Rafa le subiera mucho, pero Rafa encontró un hueco grande en su derecha. En los momentos que Federer le dejó, que no fueron demasiados, consiguió manejar el partido.

¿No te parece casi una heroicidad que haya forzado el quinto set a pesar de haber jugado cinco horas en semifinales?

Si físicamente está bien, es algo para lo que los tenistas estamos preparados. Federer también jugó cinco sets en semifinales, aunque si bien es cierto que con un día más de recuperación.

Pero bueno, Rafa ya ha hecho esto muchas veces. Ya lo hizo en Australia cuando ganó en semifinales a Verdasco y ganó la final a Federer en 2009. Los tenistas siempre nos hemos preparado para soportar este tipo de cosas.

Ha perdido, pero lo ha hecho con la cabeza bien alta ante Federer,¿crees que ha habido alguna rivalidad comparable en la historia del tenis?

No. Agassi y Sampras también tuvieron una rivalidad muy buena, pero la de Roger y Rafa pasará a la historia como la mejor. No hay nadie que la supere.

Para ti, ¿Nadal y Federer son los mejores de la historia de este deporte?

Para mí, Federer es el mejor de la historia. Rafa está intentando llegar a los números de Roger pero todavía le queda un poco para alcanzarlo.

Quién pensase que Nadal no volvería a optar a un Grand Slam, no entiende de tenis"

¿Cuáles son las claves del resurgirmiento de Rafa tras un año muy malo con las lesiones?

La clave ha sido su recuperación física. Tenísticamente, en cuanto Rafa no está bien de físico se le nota muchísimo. No llega bien de piernas para lanzar derechas.

En este torneo ha vuelto a estar bien físicamente y eso le da confianza para poder luchar, correr, moverse bien y conseguir buenos resultados.

Después de los problemas de muñeca, rodilla... siempre se alude a su mentalidad ganadora. Tú que lo conoces ¿en qué se basa?

En nunca darse por vencido y siempre pensar que puede conseguir algo en lo que cree. Es una persona muy positiva dentro de la pista. Siempre cree, cree que lo puede hacer mejor.

Se adapta muy bien y muy rápido a las situaciones que propone el rival y eso le hace intentar ser mejor cada día.

Con el nivel mostrado en Australia, ¿veremos a Rafa ganar un torneo de Grand Slam este año?

Sería totalmente erróneo no pensarlo. Si está bien físicamente puede optar a cualquier título. El que pensase que Nadal no volvería a optar a un título de Grand Slam no entiende de tenis.

¿Quién va a dudar que no pueda ganar Roland Garros estando bien físicamente? Está otra vez competitivo para poder luchar por todos los grandes torneos.

Precisamente Roland Garros, donde ha ganado nueve veces, ¿ha de ser el objetivo de la temporada?

Sus objetivos son los retos más grandes, los Grand Slam. Después del resultado de Australia, está claro que Nadal pensará mucho en Roland Garros para llegar lo mejor posible y darse esa oportunidad de volver a ganar.

La gente se precipitó enterrando a Nadal y Federer. Físicamente bien siempre estarán arriba"

Ser Nº1 pesa como se vio con Djokovic y Murray. Con Federer y Nadal de nuevo al mejor nivel, ¿estamos ante una de las mejores temporadas del tenis?

Si los cuatro están a gran nivel se puede ver una temporada muy interesante. Es difícil que todos están al máximo nivel siempre. Normalmente, cuando uno está bien, otro está peor.

No es normal que Djokovic y Murray caigan tan pronto en un Grand Slam como en Australia. En Roland Garros, Wimbledon y el US Open lo normal sería que todos fuesen pasando rondas y que se lleguen a enfrentar entre ellos.

Federer ha ganado su 18º Gran Slam con 35 años, ¿crees que tiene fin su nivel? Parece eterno...

Esperemos que no tenga fin, que no se retire nunca. He estado viendo estas dos semanas sus partidos y es un regalo para la gente que nos gusta el tenis, que hemos jugado, que hemos competido y sabemos lo difícil que es.

Verle jugar y ver cómo lo hace es una maravilla y espero que dure mucho tiempo.

Con Rafa parece que también tenemos cuerda para rato...

La gente se ha precipitado enterrando tan pronto a Nadal y Federer. Ahora todos tienen que recular. Está claro que no van a estar físicamente como cuando tenían 20 años, pero han demostrado de sobra que cuando no tienen problemas físicos, son serios candidatos a estar ahí arriba.

No habría que dudar de ellos, pero mucha gente se basa solo en los resultados.

¿Para ti, Rafa es el mejor deportista español de la historia?

Hombre, lo es sin ningún lugar a dudas. No se me ocurre nadie que le pueda quitar ese puesto.

Follow @Dmarinorr