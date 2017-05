Kerber supera con trabajo a Siniakova y Pliskova cae eliminada ante Sevastova

Etiquetas

La tenista alemana Angelique Kerber, primera cabeza de serie, evitó otra derrota tempranera en el Mutua Madrid Open, torneo de categoría Premier Mandatory de la WTA, tras dejar fuera con mucho sufrimiento en tres sets (6-2, 1-6, 7-5) a la checa Katerina Siniakova, mientras que la segunda favorita en la capital, Karolina Pliskova, volvió a fallar en este torneo y fue eliminada por la letona Anastasija Sevastova por un doble 6-3.

Tras la eliminación el domingo de la cuarta cabeza de serie, la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, el público estuvo a punto de quedarse en un visto y no visto de las dos primeras favoritas de la cita, que volvieron a dejar claro que la tierra batida de la Caja Mágica no es uno de sus escenarios predilectos.

Kerber, que recuperará el número uno el próximo lunes, tuvo una 'batalla' de dos horas ante Siniakova, una jugadora destacada a nivel junior y que estuvo a punto de dar una de las sorpresas del día, aunque le faltó calmar los nervios cuando sacaba para cerrar el partido.

La alemana parecía que tendría un duelo plácido cuando se hizo con el primer set por un claro 6-2, pero a partir de ahí comenzaron los problemas, sobre todo con su servicio. La checa igualó el encuentro con un demoledor 6-1 y luego lo tuvo todo a su favor cuando rompió en el séptimo juego del tercero.

Siniakova tuvo saque con 5-4 arriba, pero Kerber supo aguantar y terminó llevándose los tres últimos juegos y el billete a octavos de final donde podría tener un bonito cruce con la rusa Maria Sharapova, si esta elimina a la canadiense Eugene Bouchard.

Menos suerte tuvo la checa Karolina Pliskova, una jugadora a la que le cuesta sacar partido a su tenis en la arcilla roja y que no pudo con la letona Anastasija Sevastova, que le endosó un doble 6-3, después de aprovechar mejor sus opciones al resto que la segunda cabeza de serie en la capital, que no logró ningún 'break' y que estuvo demasiado errática (22 errores no forzados).

--RESULTADOS.

-Segunda ronda.

Angelique Kerber (ALE/N.1) a Katerina Siniakova (CZE) 6-2, 1-6, 7-5.

Anastasija Sevastova (LET) a Karolina Pliskova (CZE/N.2) 6-3, 6-3.