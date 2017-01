Kerber: "Estoy decepcionada"

Etiquetas

La tenista alemana Angelique Kerber, número uno del mundo, aseguró que el duelo de octavos de final de este domingo en el Abierto de Australia, que se saldó con derrota ante la estadounidense Coco Vandeweghe en dos sets (6-2, 6-3), fue "duro", y admitió estar "decepcionada" por quedarse fuera de los cuartos de final del torneo oceánico.

"Fue un partido duro, y claro estoy decepcionada, pero no le cogí el pulso a la pelota en toda la noche. Desde el primer punto no estaba jugando bien. Por lo que, sí, no fue mi día ni mi partido, seguro", explicó la tenista alemana tras el partido.

Además, Kerber aseguró que su preparación fue como ella quería y que "todo estaba bien", y afirmó que llegó a Australia con la intención de jugar un "buen tenis", tratando de continuar con el buen rendimiento que había tenido durante el año pasado.

"Mi preparación fue como yo quería y todo fue bien. Vine a jugar un buen tenis, ronda tras ronda, intentando continuar con mi rendimiento del pasado año. Pero esto es tenis, y tienes días buenos y días malos. Y seguro que este no fue mi mejor día", afirmó.