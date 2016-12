Kvitova: "Miro hacia delante, no me importa cuánto me llevará volver a jugar"

Etiquetas

La tenista checa Petra Kvitova se mostró dispuesta a no mirar "atrás" y centrada volver a una pista de tenis, sin importarle cuánto tiempo le llevará recuperarse de las heridas que sufrió en su mano el pasado martes tras un intento de asalto en su casa.

La doble campeona de Wimbledon resultó herida en su mano izquierda, con la que juega al tenis, el pasado martes tras impedir la entrada en su casa de un ladrón. La centroeuropea tuvo que pasar horas después por el quirófano por el daño en los dedos y algunos nervios y no podrá jugar al menos durante los próximos seis meses.

"No tengo elección, pero miro hacia delante, no hacia atrás, para ver como todo se va a desarrollar. No importa realmente cuánto me llevará volver a jugar, si son tres meses, seis o un año o lo que sea, pero quiero volver y haré lo que sea para hacerlo", señaló Kvitova en rueda de prensa, donde se mostró sonriente.

La checa confirmó que había podido mover sus dedos en una sesión con los médicos el jueves, algo que calificó como "el mejor de los regalos de Navidad", y advirtió que aunque lo que le sucedió le asustó "bastante", no se quería ver a sí mismo como "una víctima".

"Ahora deseo pasar tiempo con mi familia y por eso pido privacidad y paz para mi viaje para regresar a las pistas de tenis", concluyó Kvitova, "abrumada" por la gran cantidad de mensajes de apoyo recibidos y que dio las gracias a su familia, policía, médicos y equipo "por la parte importante que han jugado cada uno en estos cuatro días".