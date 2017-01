Lucic-Baroni, de los abusos de su padre, a las semifinales en Australia a los 34 años

La croata Mirjana Lucic-Baroni continúa adelante con su sueño en el Open de Australia entre lágrimas de emoción que guardan un secreto en lo más profundo de su corazón. A los 34 años su tenis vuelve a brillar y esta vez ha eliminado a la checa Karolina Pliskova, por 6-4, 3-6, 6-4 y de esta forma avanza a semifinales, donde se medirá a Serena Willimas.

"Algún día, contaré la larga historia de todo lo que me ha sucedido. Esto es una locura. No puedo creer que otra vez estoy en unas semifinales. Estoy en estado de shock ahora mismo. Nunca hubiera soñado con volver a estar aquí otra vez. Jamás olvidaré este día", afirmó embargada por la emoción en el centro de una Rod Laver abarrotada.

Vuelve a estar entre las cuatro mejores tenistas en un Grand Slam 18 años después y tras ganar el punto definitivo ante Pliskova se derrumbó, se arrodilló y lloró ante el aplauso unánime de los 15.000 espectadores.

Mirjana #LucicBaroni is through to the SF #AusOpenpic.twitter.com/ywsCOXuXpz