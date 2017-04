Muguruza: "Espero poder llegar a Stuttgart para comenzar la temporada de tierra con garantías"

Etiquetas

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza espera "poder llegar" a Stuttgart (Alemania) para comenzar la temporada de tierra con "garantías" porque va "un poco a contrarreloj" en los entrenamientos por el tratamiento de recuperación del tendón.

"Vamos un poco a contrarreloj en los entrenamientos y por ello tuve que renunciar a jugar la Copa Federación este fin de semana. Espero poder llegar a Stuttgart para comenzar la temporada de tierra con garantías", indicó Mugurza en su blog en BBVA, del que es Embajadora.

Después de acabar la gira por Estados Unidos, donde se tuvo que retirar en el torneo de Miami por un golpe de calor, analiza su estancia en norteamérica de forma "positiva". Tras finalizar esta cita, la hispano-venezolana se tomó unos días para "descansar" cerca de Miami, porque tampoco había "mucho tiempo" y las posibilidades allí era "muchas", dedicándose principalmente al 'padel board' y a la pesca deportiva.

Después de esos días, Muguruza regresó a España pasa seguir con el tratamiento de recuperación del tendón. "Es un poco latoso porque en realidad no puedes dejar de usarlo, pero bueno vamos mejorando y lo que me gustaría es poder jugar sin el dolor que he tenido en los últimos torneos", matizó.

En las próximas semanas, la actual campeona de Roland Garros tiene citas "muy importantes" por el "nivel" de los torneos y porque tiene la "oportunidad" de volver a jugar ante su "público" en Madrid. "Precisamente el jueves 4 de mayo, antes del Madrid Open, participaré en el 'Tie Break Tens', un torneo benéfico que se disputará en la Caja Mágica y en el que jugaremos para recaudar fondos para la lucha contra la violencia de género", apuntó.

Mientras tanto, hasta esas citas, Muguruza seguirá trabajando "duro" para llegar lo "más fuerte" posible a Stuttgart y "tomar impulso" para el resto de la temporada de tierra.