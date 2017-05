Muguruza: "Sé que tengo un 'Grand Slam', pero soy la misma persona y con más ganas"

Etiquetas

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza tiene claro que es "la misma persona" y que seguramente está "con más ganas" que antes de ganar el año pasado Roland Garros, mientras que acude al Mutua Madrid Open con el deseo sobre todo de mejorar y de alcanzar por fin las rondas finales, aunque tendrá un inicio duro contra la suiza Timea Bacsinszky, "una cabeza de serie que no lo es".

"No ha cambiado nada, soy la misma persona. Sé que tengo un Grand Slam a mis espaldas, pero me veo bastante parecida, igual con más ganas de querer volver a sostener más trofeos", señaló Muguruza en el 'Media Day' de la WTA celebrado en la Caja Mágica.

En Madrid, comenzará ante la suiza Timea Bacsinszky. "Todos los partidos que he jugado con ella han sido difíciles y jugué con ella la final de Pekín. Es una buena rival para la primera ronda", confesó. "Creo que va a ser un partido bueno. Siempre digo que no hay rival fácil y ella quizá es una rival más difícil. Una cabeza de serie que no es. Será una dura rival para empezar y cualquier rival aquí es difícil", añadió.

Para preparar bien el torneo, la de Caracas ha llegado "más pronto este año" y lleva entrenando "desde el lunes". "Me encuentro mucho mejor aquí. El primer día con un poco de altitud, que aunque no lo parezca, lo notamos bastante", indicó.

"Intentaré mejorar mis anteriores resultados", deseó una Muguruza que nunca ha tenido una buena actuación en el evento madrileño. "Tengo buena sensaciones, siempre estoy muy contenta de estar aquí. Me emociono mucho, me pongo nerviosa y me encanta. A veces es un arma de doble filo pero ojalá este año vaya mejor", afirmó.

La número seis del mundo siempre llega al Mutua Madrid Open con el deseo de "llegar a las últimas rondas". "Sobre todo aquí, porque es donde esta la gente que me sigue más y es el país por el que juego", remarcó, dejando clara que no se siente "favorita". "No es un torneo en el que me haya sentido bien jugando y no tengo un historial bueno. Siempre que vengo pienso es mejorar el resultado del año pasado", aseveró.

"Aquí hay sorpresas, pero supongo que las favoritas pueden ser las que han jugado bien antes aquí, que se han adaptado.. Simona Halep, que el año pasado jugó muy bien y ha jugado aquí muchas veces bien", opinó la hispano-venezolana sobre las candidatas al triunfo, entre las que no descarta a la rusa Maria Sharapova, pese a que acaba de volver a jugar tras cumplir su sanción por dopaje. "Siempre es una jugadora que juega muy bien, la pude ver en Stuttgart y siempre es una rival peligrosa", advirtió.

"He estado entrenando el servicio un rato porque aquí tiene un poco de truco y sé que es muy importante. Son puntos gratis que puedes obtener si lo preparas bien", apuntó de esta arma, más importante por la altitud de la capital española.

A nivel físico, reconoció que se ha "recuperado bien" de las que ha sufrido a principios de año. "He descanso igual más que lo que hubiese descansado otro años. Mientras más juegas más te duele todo y más te cansas. Yo particularmente cuido mucho mi cuerpo, porque soy propensa a lesionarme y quiero que este año no me pase nada", declaró la actual campeona de Roland Garros.

"Mientras más partidos difíciles juegas, más aprendes. Todo es experiencia, he jugado más partidos y me veo mejor, he aprendido un poco más a como jugar en esos momentos determinados, que actitud tener, como pensar, que cosas no hacer que antes igual si hacía. Antes estaba nerviosa, me venían pensamientos negativos y ahora intento aparcarlos y estar más tranquila, sobre todo en el set decisivo que se va a saber quien calma", reflexionó Muguruza preguntada por su concentración en la pista cuando llegan momentos complicados.

Lo que sí ha "aparcado" de momento es jugar en dobles. "Hubo un momento que jugué mucho, sobre todo con Carla (Suárez), porque era una pareja que me hacía especial ilusión. Conseguimos buenos resultados, perdimos en la final del Masters y después de ese momento las dos decidimos jugar un poquito más individual también porque el ranking subió mucho para las dos y era muy difícil compaginar el doble y el individual", sentenció.