Muguruza: "Quiero mantener este nivel para la final de Wimbledon"

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza reconoció que estuvo "con una súper confianza" en su semifinal de este jueves de Wimbledon ante la eslovaca Magdalena Rybarikovay y afirmó que quiere "mantener este nivel" para intentar ganar el título ante la estadounidense Venus Williams.

"Creo que jugué muy bien. Ella es una jugadora con mucho talento y estaba jugando aquí muy bien, pero hoy yo estaba con una súper confianza y todo me salió bien", explicó la de Caracas tras su victoria en semifinales de Wimbledon 2017.

Muguruza dejó claro que no fue fácil batir a su rival pese el contundente resultado. "Quizás lo parece si lo ves desde fuera. Incluso con un 6-1, 4-1 no estás relajada. Así que trato de estar tranquila, pero hasta que no doy la mano, no es mío todavía", comentó.

"Para mi es increíble estar en otra final porque significa mucho y es un 'Grand Slam'. Perdí aquí hace dos años, así que espero intentar cambiar esto"", admitió la campeona de Roland Garros en 2016.

La hispano-venezolana cree que su experiencia le ayudó. "Una vez que tú has estado en estas situaciones sabes comos manejar mejor estos partidos. No recuerdo como me sentí en la final de Roland Garros, pero siento que estoy jugando bien y solo quiero mantener este nivel para el último partido", añadió Muguruza.

La de Caracas agradeció la presencia de Conchita Martínez tras la ausencia de su entrenador Sam Sumyk. "Conchita sabe cómo ganar aquí. Creo que me está ayudando a lidiar con el estrés del torneo, porque es un torneo largo. Ella sabe cómo prepararse, cómo entrenar y qué hacer. Me da confianza tener alguien a mi lado que ha ganado antes", aseguró.

"Venus ha ganado aquí cinco veces, sabe cómo jugar, especialmente las finales de Wimbledon. Va a ser como una final histórica de nuevo", sentenció la hispano-venezolana.