Muguruza: "Volví un poco descentrada a la pista tras el tiempo muerto médico"

Etiquetas

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza indicó que decidió pedir el tiempo muerto médico en su primer partido del Abierto de Australia ante la neozelandesa Marina Erakovic porque estaba "un poco incómoda", pero que esta situación le hizo volver "un poco descentrada" a la pista y le obligó a sacar "lo mejor" de sí misma.

"Ha sido un partido extraño. Me sentí un poco nerviosa al inicio y creo que ella estaba jugando muy bien. Estaba feliz tras ganar el primer set y entonces me sentí un poco incómoda y cogí el tiempo muerto médico. Volví un poco descentrada a la pista y me llevó un par de juegos volver al partido de nuevo. Fue bueno que pudiese darle la vuelta", señaló Muguruza en rueda de prensa.

La de Caracas recalcó que su parón por las molestias en el aductor derecho no eran "realmente para preocuparse" y que seguramente fue "algo más mental" por lo que le había sucedido semanas antes en Brisbane. "También estaba nerviosa. El partido estaba bastante igualado y creo que fue solo por precaución", añadió, advirtiendo que "no hubo un momento específico" en el que notara más dolor.

"Creo que este partido fue definitivamente algo más mental en ciertas situaciones del partido, así que estoy bastante satisfecha porque incluso aunque tuve un punto de set en contra en el primer set y estuve 4-1 abajo, tuve que olvidarme de eso e intentar sacar lo mejor que tenía", afirmó la número siete del mundo.

Muguruza recordó que los primeros partidos en un 'grande "son duros porque estás nerviosa, tienes que luchar contra la duda de cómo va a ser y a veces te enfrentas a jugadoras a las que no te has medido muchas veces". "Puede ser engañoso, así que las primeras rondas son muy difíciles", admitió.