Muguruza derriba el 'muro' de Kerber y se mete en cuartos de Wimbledon

Etiquetas

(Amplía con resto de cuartos de final)

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza se clasificó para los cuartos de final del torneo de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, después de firmar una brillante remontada ante la alemana Angelique Kerber, actual número uno del mundo, a la que batió en tres sets por 4-6, 6-4, 6-4.

El 'Maniac Monday' ('Lunes Loco') comenzó fuerte en el All England Tennis Club. Las dos últimas subcampeonas ofrecieron un gran espectáculo y una emocionante 'batalla' de dos horas y 18 minutos que pareció por muchos momentos estar cerca de la germana, pero que terminó del lado de la de Caracas, de nuevo a un gran nivel, sobre todo mental.

Y es que la primera cabeza de serie, que perderá su número uno del mundo, llegó por momentos a levantar un 'muro' desde el fondo de la pista desde el cual controló los continuos y agresivos ataques de una Muguruza, que tuvo la suficiente cabeza y sangre fría para superar muchos momentos delicados, sobre todo en el tercer parcial, y para aprovechar sus ocasiones.

La decimocuarta favorita estaba realizando un buen torneo, yendo de menos a más, pero ante Kerber fue capaz de elevar aún más su tenis, pese a que terminase el partido con 50 errores no forzados. En ocasiones, la hispano-venezolana se precipitó ante la consistencia que le ofreció la alemana, que se quedó en 12 errores no forzados, pero esta vez no se descentró y terminó imponiendo la fuerza de sus 55 'winners'.

Muguruza comenzó muy agresiva desde el fondo, intentando atacar en todo el momento el revés a dos manos de la zurda, a la que había ganado en sus últimos cuatro enfrentamientos, uno de ellos camino de la final de 2015. De todos modos, la finalista del año pasado demostraba piernas para aguantar y firmeza para ir poco a poco asentándose en la pista.

Así, fue salvando sus saques sin bolas de 'break' y poco a poco encontró resquicios en el de su rival. La de Caracas levantó una en el séptimo juego, pero la mejoría de la germana se confirmó en el noveno donde logró la rotura clave para cerrar luego con su servicio.

APASIONANTE SÉPTIMO JUEGO EN EL TERCER SET

Las estadísticas mostraban solo dos errores no forzados de una Kerber muy sólida y que aguantaba las embestidas de Muguruza, sobre todo con el revés a dos manos. La campeona de Roland Garros del año pasado, que también buscaba la red con mayor frecuencia según pasaba el partido, no encontraba sus opciones al resto, mientras que la número uno del mundo no dejaba de ser una amenaza en todo momento.

Sin embargo, fue encontrar la primera oportunidad para romper y comenzar a cambiar el escenario del partido. La alemana salvó el sexto juego y la hispano-venezolana consiguió esta vez mantenerse por delante para meter presión con 5-4 arriba. Muguruza supo inquietar a su rival y a su tercera oportunidad consiguió un tercer set 'extra' que no comenzó nada bien porque la alemana no se descentró y empezó dominando con rotura.

El pase a cuartos de final se ponía cuesta arriba, pero la subcampeona de 2015 añadió a su tenis una fuerza mental que se no había visto en la temporada. De este modo, consiguió no sólo equilibrar esta rotura sino también la siguiente que le encajó una Kerber dispuesta a darlo todo en un partido que se convertía en un auténtico espectáculo.

La clave llegó en el séptimo juego. Muguruza acababa de igualar de nuevo su segunda rotura del parcial y la alemana amenazó con cuatro opciones de 'break' que tuvo que salvar con calidad y arrojo en un largo juego lleno de puntos de calidad. Esto le dio un 'plus' para volver a plantarse con 5-4 por delante y sacar partido al mayor momento de nerviosismo para sacar el billete entre las ocho mejores. Ahora, la veterana rusa Svetlana Kuznetsova será el obstáculo a batir para estar en semifinales.

Además, la rumana Simona Halep, que pudo con la bielorrusa Victoria Azarenka (7-6, 6-2) y está a un triunfo del número uno, se enfrentará a la británica Johanna Konta, primera de su país en 33 años en esta en esta ronda, mientra que la estadounidense Venus Williams se medirá a la campeona en Roland Garros, la letona Jelena Ostapenko, y la también estadounidende CoCo Vandeweghe, que eliminó a la danesa Caroline Wozniakci, a la revelación del torneo, la eslovaca Magdalena Rybarikova.

--RESULTADOS.

Octavos de final.

Simona Halep (RUM/N.2) a Victoria Azarenka (BLR) 7-6(3), 6-2.

Johanna Konta (GBR/N.6) a Caroline Garcia (FRA/N.21) 7-6(3), 4-6, 6-4.

CoCo Vandeweghe (USA/N.24) a Caroline Wozniacki (DIN/N.5) 7-6(4), 6-4.

Venus Williams (USA/N.10) a Ana Konjuh (CRO/N.27) 6-3, 6-2.

GARBIÑE MUGURUZA (ESP/N.14) a Angelique Kerber (ALE/N.1) 4-6, 6-4, 6-4.

Magdalena Rybarikova (SVK) a Petra Martic (CRO) 6-4, 2-6, 6-3.

Jelena Ostapenko (LET/N.13) a Elina Svitolina (UKR/N.4) 6-3, 7-6(6).

Svetlana Kuznetsova (RUS/N.7) a Agnieszka Radwanska (POL/N.9) 6-2, 6-4.