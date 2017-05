Muguruza: "No jugué muy bien y ella aprovechó los momentos importantes"

Etiquetas

La tenista hispano-venezolana Garbiñe Muguruza reconoció que tuvo "muchos altibajos" y que no jugó "muy bien" en su derrota de este domingo en la primera ronda del Mutua Madrid Open ante la suiza Timea Bacsinszky y aseguró que no tendrá importancia de cara a Roland Garros.

"Fue un partido de muchos altibajos y creo que ella jugó muy inteligente. Sinceramente, no jugué muy bien y fallé algunos golpes que no debería fallar ante una buena jugadora. Ellas aprovechó los momentos, especialmente los importantes", expresó Muguruza en rueda de prensa.

La seis del mundo reconoció que la eliminación era "decepcionante", pero insistió en que tenía "cero expectativas". "Nunca he jugado bien, no sé por qué exactamente, pero podría haber rendido mejor porque he entrenado bastante duro", confesó.

"Empecé a fallar muchos golpes que no debería haber fallado, especialmente cuando juegas contra una rival que cambia mucho su juego y cambia mucho el ritmo. Creo que fue muy inteligente con su servicio, un par de cosas decidieron el partido", subrayó la de Caracas sobre como desperdició una ventaja de 3-0 en el segundo set, remarcando también "el problema" con su saque. "Quizás no serví tan bien como puedo", apuntó.

Pese a la derrota, a poco de defender su corona en Roland Garros, Muguruza no le dio demasiada importancia. "Voy a hablar con mi equipo para discutir un poco lo que pasó en este partido e intentar mejorarlo. París es otro torneo y tienes días malos al año", indicó.

"He jugado muchos partidos en tierra, no estoy preocupada de haber jugado más o menos en tierra, no creo que sea importante. Todo el mundo me pregunta por Roland Garros porque gané el año pasado pero ahora tenemos Roma y después de París, Birmingham, Wimbledon y muchos otros torneos", zanjó.