Murray logra in extremis la revancha de Montecarlo ante Ramos en tres sets y tres horas de partido

El escocés jugará la semifinal contra Thiem, cuarto cabeza de serie que eliminó al japonés Sugita

El tenista escocés y número uno del mundo, Andy Murray, ha precisado de la 'muerte súbita' final en el tercer set para eliminar en los cuartos de final del Barcelona Open Banc Sabadell-65º Trofeo Conde de Godó al español Albert Ramos-Viñolas (2-6, 6-4 y 7-6(4)) en tres horas de encuentro y lograr así la revancha de los octavos de final del Masters 1.000 de Montecarlo, que le deja en 'semis' contra el austriaco, que pudo con el japonés Yuichi Sugita (6-1 y 6-2).

Pese a que Albert Ramos tuvo el partido encarado en el segundo set con 4-4 y tres bolas de 'break' para ponerse 4-5 arriba, y que sirvió para ganar el duelo ya en la tercera manga 4-5 a su favor, no estuvo firme en esos momentos y el de Dunblane, en cambio, se sirvió bien fría una revancha a medida sacando su mejor tenis en los momentos clave.

Murray aprovechó el estar mucho más fresco que Ramos al haber jugado solo un partido en este Godó, por incomparecencia de su rival en segunda ronda, y sumado además al desgaste del catalán por su nocturno duelo del jueves ante Roberto Bautista a tres sets. En la Pista Rafa Nadal, llena hasta los topes, el barcelonés pudo meterse en 'semis' y prolongar su buena forma, pero el británico, de menos a más, se mostró intratable en el 'tie-break' final.

El que ya es el partido más largo de este Godó, se decidió in extremis pero tuvo antes varios momentos álgidos. No en un primer set sin demasiada historia porque con 1-1, Murray perdió dos servicios consecutivos hasta el 2-6 con el que Ramos empezó a recordar su victoria en Montecarlo.

Sin roturas, pero con 3-3, Murray salvó en la segunda manga un 15-40 con cuatro puntos seguidos y poniéndose 4-3 arriba. El español aguantó para el 4-4 pero en su saque, el escocés, pese a verse abajo 0-40, sacó provecho de su rabia para retener el servicio y a continuación, al resto, imponerse para el 6-4 que igualó el partido.

De nuevo Ramos tomó la iniciativa en el tercer y definitivo set, abriéndolo con rotura y manteniendo su servicio en el segundo juego para un 0-2 para nada premonitorio. De hecho, al final de un tercer juego que se llevó Murray, el barcelonés pidió la presencia del fisio por una aparente torcedura de tobillo y con ampollas en su planta del pie izquierdo. Solucionados sus problemas, el número uno del mundo propició un cambio de tercio y dominó a su rival, que solo se atrevió a jugar agresivo al verse contra las cuerdas.

Con 4-5 a favor de Ramos tras romperle el saque a Murray, en su servicio no pudo dominar el catalán y el escocés hizo buena la primera de las dos bolas de rotura para ponerse 5-5, retener su saque para el 6-5 y, pese a la resistencia final de Ramos y el 6-6, en el 'tie break' sentenció.

La 'muerte súbita' empezó con un claro acento escocés cuando el número uno del mundo se puso 4-0 tras dos 'mini break' a Ramos, que pareció recuperarse con tres puntos seguidos incluida una pequeña rotura a Murray, que ya no cedió más. El de Glasgow no aprovechó el primer 'match point' en el saque de Ramos para poner el 6-4 pero, a la segunda ocasión, Murray no falló y le rompió del todo y definitivamente el saque al de Mataró.

Murray se las verá en semifinales de este Barcelona Open Banc Sabadell con el austriaco Dominic Thiem, cuarto cabeza de serie del torneo y número 9 del mundo, que venció en apenas 52 minutos de partido, inédito, al japonés y repescado por el torneo Yuichi Sugita por 6-1 y 6-2. Thiem se mete en sus primeras 'semis' en Barcelona y será el escollo más grande para Murray en lo que va de torneo.

Pese a que el japonés, número 91 del mundo a sus 28 años, sorprendió como 'lucky loser' a Tommy Robredo, Richard Gasquet y Pablo Carreño, no pudo hacer nada ante un Thiem que está en forma tras sus cuartos de final en Indian Wells o Acapulco y su triunfo en Río de Janeiro, o los octavos del Open de Australia.