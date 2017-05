Murray: "Me gusta Madrid, la altitud ayuda a mi tenis en tierra"

Etiquetas

El tenista escocés Andy Murray aseguró que le "gusta" venir a disputar el Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1.000 de la temporada, donde ganó en 2015 y se encuentra cómodo gracias a la "altitud", dejando claro que, tras un inicio de año sin los resultados esperados, se va encontrando mejor y con "expectativas altas".

"Me gusta Madrid, he jugado bien, especialmente los últimos años. Creo que la altitud ayuda a mi tenis un poco en tierra, hace que las condiciones sean un poco más rápidas, y eso me gusta", señaló Murray este domingo en rueda de prensa, donde confesó que le gustan tanto la "maravillosa" Madrid como las instalaciones de la Caja Mágica.

En este sentido, cree que jugar el Conde de Godó fue "realmente bueno". "Tuve tres partidos en tres días y habría sido genial haber jugado uno o dos más, habría sido perfecto, pero entrenar aquí los últimos días ha sido muy bueno y estoy contento por cómo estoy jugando. Me empiezo a mover mejor, noto que sirvo bien los últimos días, lo que es una parte importante de mi juego", expresó.

De todos modos, el escocés advirtió que no sacó "tan bien ni en Barcelona ni el Montecarlo". "No es fácil a este nivel ganar partido si te rompen demasiadas veces, así que espero servir un poco mejor esta semana", subrayó el número uno del mundo.

"Las expectativas son altas para los próximos meses", añadió sobre las próximas citas con la gira de tierra batida y el inicio de la de hierba. "Quiero hacerlo bien porque, de muchas maneras, es la parte más importante del año y hay muchos grandes torneos que llegan rápidamente uno tras otro", comentó, sabedor de que la temporada en arcilla roja "es un poco más complicada" para él y que le "lleva tiempo", aunque en los "últimos años" se ha dado cuenta de que esta superficie "actualmente se adapta bien" a su tenis, pese a que necesita "unas semanas" para conseguirlo.

Murray, que se siente "bien" físicamente, reconoció que la "única" derrota de las que ha sufrido en este dubitativo inicio de campaña que fue "una decepción" para él fue la sufrida en el Abierto de Australia porque era "un 'grande'" en el que llevaba "buenas rachas durante varios años seguidos". "Pero ahora, en las últimas tres o cuatro semanas he recuperado mi forma, me siento listo y sano de nuevo. Espero que mis resultados comiencen a mejorar", agregó.

En cuanto a los cambios en su equipo que ha hecho en su equipo Novak Djokovic, el de Dunblane recordó que es "difícil hacer este viaje con la misma persona o gente durante 10, 11 ó 12 años" y que en "la actualidad es raro ver relaciones de entrenador que duren mucho por lo intenso que es".

"Quizás Novak sólo sentía que era el momento para un cambio o que lo necesitaba, no lo sé, no he hablado con él, pero mejor que verlo como algo negativo, obviamente ha tenido una muy exitosa relación con estas personas y estoy seguro que la relación se rompió en muy buenos términos", añadió.