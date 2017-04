Nadal: "Intentaré aprovechar la dinámica positiva que llevo"

Etiquetas

El tenista español Rafa Nadal ha asegurado este lunes que en el Barcelona Open Banc Sabadell-65º Trofeo Conde de Godó intentará "aprovechar la dinámica positiva" con la que llega tras ganar su décimo Masters 1.000 de Montecarlo para sumar el que también sería su décimo título en la tierra batida barcelonesa y en una pista central que lleva su nombre desde esta misma edición.

"Me veo bien tras un buen inicio de temporada y de llegar tras ganar un título. Me siento bien, contento, con ilusión de volver a jugar aquí en Barcelona y de momento el inicio de temporada ha sido muy bueno e intentaré mantener la línea en general y aprovechar la dinámica positiva que llevo", aseguró Nadal en rueda de prensa.

Pese a no querer discernir sobre el futuro, y menos en base a los primeros torneos, sí reconoció que ganar el décimo título monegasco le viene bien para encarar lo que tiene por delante. "Las previsiones son simplemente hipótesis. Evidentemente estoy contento por cómo ha comenzado la temporada. ¿Qué ganar diez veces Montecarlo es especial? También. Pero intento vivir el día a día, y ahora estoy disfrutando de cada día y cada semana", celebró.

De momento, con las finales del Open de Australia y en el Masters 1.000 de Miami perdidas ante Roger Federer, igual que en los octavos de final de Indian Wells, y el triunfo en Montecarlo, Nadal está cuajando un buen inicio de año, igual que el propio tenista suizo, lo que podría hacer aumentar el nivel de la temporada.

"Al final no sé lo que es mejor para el deporte, a mí lo que importa es que pase lo mejor para nuestro deporte, y eso es lo que cree más interés", comentó en relación a su renovada rivalidad con el tenista de Basilea.

"En semifinales, en mi caso y el de Federer, llevábamos dos años que no estábamos ahí, Djokovic había mantenido el nivel de estar ahí siempre, nosotros estábamos más intermitentes y este año estamos ahí otra vez", remarcó el manacorí.

Eso sí, no dudó en asegurar que todo el mundo tiene margen de mejora. "Si no sería aburrida la situación. En Australia jugué bien, pero es otra superficie. En pista dura he hecho buena temporada, he competido en todos los torneos y es una gran noticia. Mi margen de mejora es mantener un nivel alto sin lesiones durante toda la temporada, después habrá días mejores o peores. Mi objetivo es hacer una temporada de tierra lo más completa posible. Necesito estar sano, esto es vital", se sinceró.

Preguntado por el cuadro principal de este Godó, aseguró que es buen después de que se hayan unido "dos jugadores de gran nivel como Murray y Zverev", que compensan un tanto la baja de Kei Nishikori. "En el cómputo global el cuadro ha mejorado. Esto es un torneo de máximo nivel, los jugadores lo aprecian, saben que es un torneo histórico, y la gente no falta a la cita", afirmó.

Respecto al año pasado, Nadal remarcó que fue "muy simple" lo que sucedió. "Al principio hice un cambio de cordaje y no me fue bien. Cambié al anterior y mejoré. Hasta que me lesioné en la muñeca competí por títulos, pero a partir de ahí ya no me recuperé. Hice unos buenos Juegos pero no sé por qué, no tenía ni preparación ni salud ni nada. Estaba mal, me dolía la mano y no podía competir", recordó.

"Paré para recuperarme bien, lo hice y pude entrenar mes y medio. ¿Dudar? Claro que dudo, quien no duda es un arrogante total o algo peor. Las dudas son buenas, te hacen estar alerta y despierto, pero no me quitan la ilusión ni la confianza en creer que las cosas, si estoy bien y sano, pueden salir bien como están saliendo", auguró sobre esa mejora que busca en base a la temporada pasada.