Nadal: "Siempre que juegas mal y ganas te hace más fuerte"

El tenista español Rafa Nadal explicó la importancia de la sufrida victoria este miércoles ante el italiano Fabio Fognini en su debut en el Mutua Madrid Open, donde jugó "mal" pero pudo avanzar en el cuarto Masters 1.000 de la temporada, un día salvado que le "hace más fuerte" para buscar su mejor versión ahora contra el australiano Nick Kyrgios en octavos de final.

"Dentro de lo mal que he jugado, se ha ganado que es lo importante. También es verdad que he pasado unos días complicados con lo del oído y una inestabilidad general, pero voy mejorando. El análisis del partido es simple. Ha habido un rato que él ha jugado bien, luego los dos hemos jugado mal y en el tercer set se ha subido el nivel de ambos", afirmó en la rueda de prensa posterior a su debut.

Después de tres horas de estreno en La Caja Mágica, el de Manacor resumió las dificultades de su triunfo en tres sets (7-6(3), 3-6, 6-4). "Ha habido muchas cosas, el partido en altura, el rival que no te da tiempo a adaptarte y el viento que hacía, además de los nervios de jugar el primer día y en condiciones diferentes. Todo eso hace que el partido sea difícil pero mañana tengo otra oportunidad", indicó.

"Estoy preparado para jugar bien, llevo muchos meses jugando bien. Jugando mal según qué rondas no vas a ganar. Si mañana vuelvo a jugar mal me iré a casa, pero me dio hoy la opción de mañana competir bien y seguir adelante. Siempre hay partidos que uno juega mal y cuando lo hace y pasa tiene un valor importante. Te da base y mentalmente te hace fuerte. Es una cualidad de los mejores jugadores del mundo sin duda", añadió.

Además, Nadal no quiso centrarse sólo en su saque. "Si juegas mal juegas mal. Nos soy Karlovic o Isner. Servir bien para mí es para tomar el control del partido pero hoy cuando servía bien la pelota me venía al resto y no podía tomar ventaja ahí", apuntó antes de referirse a su próximo compromiso en Madrid, este jueves a partir de las 20.00 horas ante Kyrgios.

"Es un rival muy difícil, de los más difíciles que te pueden tocar a día de hoy. En tierra lo sigue siendo pero un poquito menos, aunque el competir en altura lo convierte en igual de difícil que en pista dura. Jugar tarde a priori es en condiciones más lentas pero es un rival que va a meter mucha presión. Tengo que jugar agresivo y sólido con mi saque y a un ritmo alto", finalizó.