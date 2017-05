Nadal: "Siempre hay algo que mejorar"

Etiquetas

El tenista español Rafa Nadal reconoció que está "feliz" con su momento de forma y resultados, aunque no dudó en que "siempre hay algo que mejorar", después de superar su estreno en el torneo de Roma, quinto Masters 1.000 de la temporada, con la retirada por lesión de su compatriota Nicolás Almagro.

"No sé lo que ocurrió exactamente con Nico, creo que va a tomar unos días para averiguar lo que es. Sé que he oído algo en la rodilla", afirmó preocupado, después de avanzar a octavos de final con la retirada del murciano, que puso fin al encuentro de segunda ronda cuando el balear mandaba 3-0.

Nadal sigue de esta forma adelante en Roma, donde busca su octavo título y dar continuidad a la racha de la gira europea sobre tierra, con el pleno hasta ahora levantando títulos en Montecarlo, Barcelona y Madrid. El de Manacor explica estar "feliz" aunque dispuesto a seguir mejorando.

"Después de ganar tres torneos seguidos no podría estar más feliz, pero siempre hay algo que mejorar", afirmó un Nadal que centra su atención en su próximo partido, finalmente ante el estadounidense Jack Sock, que venció en tres sets al checo Jiri Vesely (6-4, 3-6, 7-6(1)). "No quiero pensar en París y mis posibles rivales. Mañana voy a jugar contra Sock o Vesely, y esto es actualmente mi único pensamiento", indicó.

Además, Nadal fue preguntado por la eliminación ayer de un Andy Murray en horas bajas. "No entiendo lo que le pasa. No hay duda de que es muy difícil estar en óptimas condiciones físicas y mentales una semana después de otra. El año pasado Andy tuvo una temporada increíble, sobre todo en la segunda mitad no perdió prácticamente nunca. Tal vez sea sólo un poco de cansancio pero sigue siendo un gran jugador y será candidato en París", finalizó sobre el número uno del mundo, que no podrá defender el título en Roma.