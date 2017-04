Nadal y la final ante Thiem: "Es un partido difícil, o juegas muy bien o no lo vas a ganar"

Etiquetas

El tenista español Rafa Nadal ha asegurado este sábado tras vencer al argentino Horacio Zeballos en semifinales del Barcelona Open Banc Sabadell-65º Trofeo Conde de Godó por 6-3 y 6-4 que no ha sido su mejor partido y que no estuvo cómodo por las condiciones del viento, si bien jugará su décima final en busca de su décimo título ante un Dominic Thiem contra el que prevé un partido "difícil".

"Thiem pega muy fuerte, tiene mucha fuerza y potencia e imprime una gran intensidad a la bola. Es su punto fuerte, saca bien, y tengo que intentar que la pelota vuele hasta más de mitad de pista suya, que vaya larga e intentar dominar. Es un partido difícil de esos que juegas muy bien o no lo vas a ganar", aseguró en rueda de prensa.

Aseguró además que no le sorprende ver a Thiem en la final. "No es ninguna sorpresa ni nada nuevo que esté en la final ni que haya ganado a Murray. Lo ha ganado bien, es de los mejores del mundo y su superficie favorita es la tierra. Cuando empezó el torneo era uno de los favoritos para ganar", reconoció el manacorí.

"Cada día y cada año ha sido especial jugar aquí. Barcelona para todos los jugadores es un torneo con mucha historia, que en nuestro torneo está muy bien valorado y que quieren ganar por muchos factores. Ya he hecho más de lo que hubiera soñado jamás y estar en otra final es una noticia importante y confirmar un muy buen resultado de la semana pasada y buen inicio de gira de tierra para mí", comentó sobre esa final que puede ser histórica para él.

En cuanto a su partido contra Zeballos, señaló que no jugó "muy bien en general". "Hay que ser realistas. He jugado más corto, un partido un poco incómodo, había muy malas condiciones con mucho viente y muy cambiante, iba girando. El rival era no fácil de jugar, el estilo de juego suyo no es fácil para hacer un partido de jugar bien", comentó.

"Zeballos no ha empezado muy bien pero ha ido jugando mejor y no he aprovechado mis oportunidades al inicio del segundo set y eso me iba provocando un poco de nerviosismo. Pero en los días en que uno no juega del todo bien las victorias tienen más valor", matizó al respecto.

Preguntado por su juego en la red, comentó que nota que está jugando muy bien en general. "En los dos últimos juegos que he jugado patético, he pegado un 'smash' no sé dónde y la volea del último juego ha sido horrorosa. Por todo lo demás estoy jugando muy bien en la red. Creo que voleo bien normalmente y que vaya a la red quiere decir que estoy jugando bien desde el fondo", se sinceró.