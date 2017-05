Nadal: "Vengo a Madrid con la ilusión de dar el máximo"

Etiquetas

El tenista español Rafael Nadal ha asegurado este viernes que disputará el Mutua Madrid Open, del 5 al 14 de mayo, "con la ilusión de siempre" y confiado en "dar el máximo", para lo que espera mantener el mismo nivel que el mostrado en una temporada "que no podía haber empezado de mejor forma", pese a reconocer que el sorteo le ha deparado un emparejamiento "bastante complicado".

"Lo afronto con la ilusión de siempre. Jugar en casa siempre es especial. Madrid es seguramente uno de los lugares del mundo donde el público me haya transmitido más cariño y me ha ayudado a ganar partidos que parecían muy complicados. Para mí ganar delante del público español siempre es una motivación", afirmó el tenista balear tras la inauguración del concesionario KIA más grande de Europa en Alcorcón.

"Las expectativas en Madrid siempre son grandes, aunque acabo de ver el sorteo y ha sido bastante complicado", reconoció acerca del emparejamiento del cuadro masculino, que ha deparado que el manacorí debute contra el ganador del duelo entre el italiano Fabio Fognini y el luso Joao Sousa, además de colocarlo en el mismo lado que Milos Raonic y Novak Djokovic.

Tras sus recientes éxitos en el Masters 1000 de Montecarlo y el Barcelona Open Banc Sabadell, Nadal está muy satisfecho con la tierra batida. "Es verdad que no podía haber empezado la temporada de tierra de mejor forma. Pero los rivales son difíciles, el cuadro es muy complicado y hay que ser competitivo desde el primer día", manifestó prudente.

"Solo jugando bien se puede conseguir el objetivo. Lo que hice en el año 2010 no lo había conseguido nadie nunca, así que será muy difícil y es poco probable que vuelva a repetirse. Pero vengo a Madrid con la ilusión de dar el máximo", continuó Rafa, en referencia al logro inédito cosechado aquella temporada: tres Masters 1000 en tierra batida (Mónaco, Roma y Madrid).

Las sensaciones del balear, por tanto, de cara a su debut en Madrid son "muy buenas". "El año pasado, desgraciadamente, cuando las tuve me lesioné. Y no pude mantenerlas después. Lo más positivo es que todos los torneos que he jugado los he competido bien, en ninguno puedo decir que he hecho una pifia grande", señaló Rafa, quien admite que lo único que quiere es sentirse "bien y competitivo cada semana", algo que este año está "logrando por el momento".

"HAY QUE SER REALISTA, LO MÁS ATRÁS QUE ME FUI FUE DÉCIMO"

Acerca de las críticas que sufrió la temporada pasada tras su bajón competitivo, lo que le hizo descender varios puestos en el ránking ATP, no quiso darles mayor importancia. "Creo que es totalmente lógico que la gente opine y hable, pero tiene que valorar un poco las cosas, especialmente los que escriben. Hay que ser realista y lo más atrás que me fui fue noveno o décimo, es decir, estando lesionado no salí de los 10 primeros", argumentó.

"La ilusión de querer seguir, hacer lo que a uno le motiva y lo más determinante es estar sano, sino lo estás es prácticamente imposible luchar por ese tipo de cosas. Luego, como siempre, tener un poco de suerte", comentó sobre las claves de su evidente mejora en 2017. "La dinámica a día de hoy es buena, pero mañana nunca se sabe y hay que estar preparado para ello", continuó.

En la misma línea, también quiso destacar que para triunfar "uno tiene que tener, evidentemente, unas cualidades básicas que te da la vida". "Esforzarte y superarte es una realidad, pero hay que tener una base que te la da la 'madre naturaleza', y entonces también hay que tener gente al lado que te ayude, te ilusione. Si no la tienes, no hay nada que hacer", detalló.

Por último, el número 5 del mundo fue preguntado sobre la posibilidad de que el Atlético de Madrid pueda remontar el resultado adverso en las semifinales de la Liga de Campeones (3-0) ante el que es, reconocido públicamente, su equipo, el Real Madrid. "Espero que no", deseó Nadal entre risas de los presentes.

También sobre el deporte rey, aunque en esta ocasión sobre la complicada situación clasificatoria de la AD Alcorcón se pronunció el manacorí. "Desgraciadamente en Mallorca también tenemos el mismo problema, estamos luchando ahí para mantener la categoría. Hay que seguir luchando y creyendo hasta el final, porque puede llegar la inspiración", concluyó.