Nadal arrolla a Djokovic y se planta en la final del open de Madrid de tenis

Rafael Nadal es finalista del Mutua Madrid Open. Venció por 6-2 y 6-4 a Novak Djokovic (1h 38m) con un tenis perfecto y jugará este domingo por el título ante el ganador de Thiem y Cuevas.

En uno de sus mejores sets de los últimos tiempos, Nadal arrolló a Djokovic desde el inicio del encuentro con muy pocos fallos y una exhibición tenística. Mucha confianza para el tenista español, que alcanzó todo lo que tiró el serbio y además estuvo certero para atacar y contraatacar. A través de la solidez de su servicio (no concedió oportunidades de break y ganó 17 puntos de 23) y con muchas variantes con el revés, pero también recuperando el látigo de derecha, el español aplastó al serbio en 39 minutos y encaminó la semifinal. La bola alta con efecto molestó mucho al serbio que no lograba meterse dentro de la pista y casi no incomodaba a Rafa.

En el segundo, Djokovic amagó con recuperarse con más tiros ganadores y mayor agresividad. Mucha más iniciativa. Encontró mejores respuestas con el resto y sobre todo con el revés cruzado. Nadal continuó siendo un muro, resistió en el mejor momento del serbio, y rompió en el 2-2 llevárselo por 6-4 sin muchas complicaciones. Gran victoria ante el número dos del mundo.

"Ya tocaba ganar a Novak"

El mallorquín comentó al finalizar el partido que "he jugado un muy buen primer set y en el segundo han venido los típicos nervios de estar hace mucho tiempo sin ganar a Novak. Ya tocaba. Eran muchos partidos sin ganar un set contra él. Era un partido importante para seguir con una buena dinámica que llevo desde hace meses".