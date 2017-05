Nadal: "El 'bajón' de Djokovic lo soñarían el 99 por ciento"

Etiquetas

El tenista español Rafa Nadal llamó a no caer en engaños y hablar con ligereza de un "bajón" en el juego del serbio Novak Djokovic, su rival este sábado en semifinales del Mutua Madrid Open, de quien "no puede esperar otra cosa" que un "gran" rival que no ha dejado de pelear por ser el número uno del mundo y que exigirá "el máximo nivel".

"El bajón de Djokovic lo soñarían el 99 por ciento de los jugadores. Un bajón que después de Wimbledon que es campeón en Montreal, final en el US Open, semifinales en Shangai, final en el Master de Londres. Lo anormal es cuando ganaba casi todos los partidos del año. El bajón de Djokovic es estar peleando por el número uno hasta el final. Vamos a respetar el 'bajón'", indicó en rueda de prensa.

El de Manacor superó este viernes a David Goffin en un apasionante encuentro en el que desplegó su mejor juego para mantenerse en liza en el cuarto Masters 1.000 de la temporada. Su rival en semifinales será un 'Nole' que no ha tenido el mejor comienzo de temporada posible. "Es evidente que ha bajado un poco, pero sé por experiencia propia que estar siempre ahí es imposible y a todos nos vienen épocas mejores y peores", afirmó.

"No ha tenido el mejor comienzo pero no nos engañemos, hizo un fallo con Istomin en Australia, pero después ha perdido con Kyrgios y con Goffin, y aquí está otra vez en semifinales. Creo que no está en una mala línea y espero a un gran Djokovic este sábado, no puedo esperar otra cosa", añadió.

Sobre el pase de 'Nole' sin jugar por la lesión de Kei Nishikori este mismo viernes, el balear no valoró la influencia que tendrá en el choque entre ambos. "Mañana se verá. No sé lo que puede pasar. No creo que afecte, ni una cosa ni la otra. Espero un partido difícil, contra uno de los mejores de la historia, que para tener opciones de ganar tengo que estar al máximo nivel", afirmó.

En cuanto a su victoria ante Goffin, con un segundo set que dejó puntos para el recuerdo, Nadal se felicitó por seguir en la línea de un año muy competitivo. "Ha sido un partido muy bueno, de alto nivel. Tanto él como yo hemos mantenido un nivel muy exigente. En el primer set podía haber pasado cualquier cosa con el 5-5. Yo he sido un poco más dominador durante el set", comentó.

"Ha sido un partido muy difícil, que he tenido que jugar al máximo nivel para estar en semifinales. He hecho los deberes bien y mañana espero estar preparado para dar el máximo. El año pasado jugué muy bien también. La diferencia es que este año he sido competitivo desde el primer partido. Eso son muchos meses compitiendo bien y manteniendo el nivel, y eso es muy positivo", añadió.

En plena racha triunfal, Nadal no vio un valor añadido en sacar una victoria este sábado ante el número dos del mundo. "Nos jugamos los dos un partido importante que nos daría la opción de competir por uno de los torneos más importantes del año. De esto va el partido, no tiene un significado más trascendente. Lo que pase mañana no va a trascender en el futuro", dijo.

La rivalidad entre el español y el serbio, que alcanzará este sábado los 50 partidos, reconoció Nadal que ha "creado afición por el tenis". "Nos hemos hecho 'daño' el uno al otro en nuestras carreras, quitándonos títulos. Pero también ha sido una época de enfrentamientos, yo, Djokovic, Federer, que ha creado afición por el tenis", finalizó.