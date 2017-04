Nadal: "Este es el camino para aspirar a las máximas cosas"

Etiquetas

"Ganar a Thiem en la final y como lo he hecho es muy especial"

El tenista español Rafa Nadal ha asegurado tras ganar este domingo el Barcelona Open Banc Sabadell-65 Trofeo Conde de Godó con su triunfo sobre Dominic Thiem (6-4 y 6-1) que el camino que ha seguido en la final es el que le llevará a "aspirar a las máximas cosas" este año, pensando en Madrid, Roma o Roland Garros, y ha añadido que es "muy especial" el haber ganado como lo ha hecho al austríaco.

"No soy nunca de ponerme notas, han estado dos semanas muy positivas. Este es el camino que necesito para aspirar a las máximas cosas, y siempre hay algo para mejorar que creo que se puede hacer algo mejor. Contento por todo, he estado con una mentalidad muy buena, y contento porque el día que necesitaba jugar mejor he jugado mejor", aseguró en rueda de prensa.

Nadal aseguró que había jugado otro gran partido, como ha hecho varios en lo que va de año. "No puedo decir si es de los mejores que he jugado últimamente, llevo varios partidos muy buenos este año. Hoy ha sido ante un rival de nivel, de los que aspiran a grandes cosas en esta superficie, y era un partido para demostrarme a mí mismo que estaba preparado para dar este salto de calidad que necesitaba", celebró.

Además ha logrado en su club, en su Pista Rafa Nadal, el décimo título en el Godó. "Es un torneo histórico, y haber podido ganar diez veces e inscribir diez veces tu nombres en la placa del trofeo es algo difícil de explicar, se ha ido consiguiendo con trabajo diario de muchos años. Conseguir algo así seguro que si lo he hecho yo podrá venir alguien para igualarlo o superarlo, pero es algo difícil de hacer y hay que hacerlo con trabajo y añadir algo de suerte y otras cosas que se tienen que unir", manifestó.

"Con lo que estoy más contento es sin duda con la victoria, que es lo que queda. Haber llegado a diez títulos en Montecarlo y diez en Barcelona es algo muy difícil y es con lo que también me quedo. Hoy era el partido más exigente del torneo sin ninguna duda, un rival peligroso, he conseguido dar el nivel que necesitaba y ganar a Thiem en una final y de la manera en que lo he hecho es muy especial", añadió sobre su triunfo ante el número 9 del mundo.

De su rival destacó que es un jugador que "ya es muy bueno a día de hoy". "Lleva una muy buena dinámica para terminar entre los ochos mejores el año otra vez y tiene un impacto de bola muy fuerte. Es uno de los candidatos a ganar los torneos en tierra este año y el que viene sin duda", auguró el manacorí.