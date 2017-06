Nadal: "No me importa cuántos juegos he perdido este año"

Etiquetas

El tenista español Rafa Nadal advirtió que no le da importancia a que tan sólo haya perdido 22 juegos y ningún set en su camino hacia las semifinales de Roland Garros, donde se medirá "con sensaciones muy positivas" este viernes al austriaco Dominic Thiem, del que recalcó su peligro.

"No sé cuántos juegos he perdido este año, pero en verdad esto no me importa, sólo me importa que estoy en las semifinales y eso ya dice que ha sido un torneo positivo para mí", señaló Nadal en rueda de prensa.

El balear dejó claro que su "único objetivo es intentar estar listo" para jugar a su "mejor nivel". "Vamos a encontrar más y más récords, pero al final del día este tipo de cosas no son lo importante", recalcó.

"Estoy en las semifinales de un 'Grand Slam', eso es todo. Estoy con sensaciones muy positivas, he jugado bien en todos los partidos, hoy estaba jugando bien. Del resto de cosas nunca sabes, sólo quiero estar en esta posición", añadió el nueve veces ganador en París.

Ahora, Nadal sabe que le queda "probablemente la parte más dura contra un rival muy duro en las semifinales". Este será el austriaco Dominic Thiem, el único que este año le ha podido derrotar en tierra batida, en los cuartos de final del Masters 1.000 de Roma donde no tuvo "un buen día". "No estuve en posición de jugar bien la forma en la que quería hacerlo", recordó.

"Él me puso en una difícil situación, así que está en mí el evitar que me pongan en situaciones incómodas. Le pondré presión sobre los hombros inmediatamente", añadió un Nadal que elogió a Thiem, un jugador que "golpea fuerte de servicio, de revés, de derecha". "No te deja hacer muchas cosas", advirtió, dejando claro que tendrá que jugar "profundo".

Finalmente, el español reconoció que su pase a semifinales, provocada por la lesión de Pablo Carreño, "no fue obviamente la manera perfecta" de hacerlo, sobre todo porque el asturiano es un "buen amigo". "Lo siento por él, estaba jugando genial y ahora debe ver lo positivo. Va a luchar por cosas importantes este año y puede finalizar en el 'Top 8-10'. Ha sido un gran mejora para él", sentenció.