Nadal: "Lo importante son los títulos, no los rivales a los que has ganado"

Etiquetas

El tenista español Rafa Nadal celebró estar en la sexta final de la temporada tras firmar una "victoria muy importante" ante el serbio Novak Djokovic, más por darse la opción de pelear por otro título en el Mutua Madrid Open, tras ganar en Montecarlo y Barcelona, que por derrotar al número dos del mundo, contra el que llevaba una racha de siete derrotas seguidas.

"Era un partido muy difícil. Aun jugando bien puedes no ganar y hoy se ha ganado. He jugado muy bien en el primer set. En el segundo ha habido más nervios y he jugado más corto. El partido se ha igualado pero lo he sacado adelante. Es una victoria importante que me da la posibilidad de jugar otra final y seguir la línea positiva", afirmó en rueda de prensa tras su victoria (6-2, 6-4) en semifinales del cuarto Masters 1.000 del año.

Los "nervios" del segundo set, donde tuvo que salvar una bola de 'break' antes de cerrar la victoria, fueron sin duda ante ese momento de ganar al serbio tres años después. "Cuando uno lleva una serie de partidos perdiendo no puede negar que está ahí y por algo ha ocurrido, pero la situación actual era diferente a esos siete últimos enfrentamientos. Los dos últimos años no habían sido los mejores para mí y para él sí habían sido muy buenos", comentó.

Pese a terminar con esa racha sin ganar al serbio desde Roland Garros 2014, Nadal insistió en quitar hierro al momento. "Es un partido más. Lo que tiene de importante es estar en otra final. Según qué tipo de victorias le pueden llenar más a uno, pero cuando pasan los años lo importante son los títulos, no los rivales a los que has ganado. Momentáneamente ganar a un rival como Djokovic es un extra de satisfacción pero ya está", confesó.

Ante una final para la que no conocía aún rival, Dominic Thiem o Pablo Cuevas, el exnúmero uno del mundo sólo pudo asegurar que será "un partido difícil". "Va a ser un partido difícil sea cual sea el rival. Thiem es el número tres del 'race', viene de hacer final en Barcelona, es joven y con un gran potencial. Aquí en altura le va muy bien. Pablo es un poco lo mismo, viene con una trayectoria ascendente importante y en Montecarlo ganó a Wawrinka", dijo.

Pese a que instantes antes Djokovic le dio la etiqueta de favorito de cara a Roland Garros, el balear no quiso saber nada de París. "Os gusta a vosotros hablar de estas cosas. Yo intento hacer mi camino cada día y cuando llegue a París estaréis hablando de favoritos, pero hablar de eso no sirve de nada", finalizó.