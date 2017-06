Nadal: "He jugado impecable"

Etiquetas

El tenista español Rafa Nadal se ha mostrado satisfecho con su juego y ha calificado de "impecable" su labor para vencer, en tercera ronda de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada, al georgiano Nikoloz Basilashvili (6-0, 6-1, 6-0), y ha reconocido que una de las claves ha sido evitar la "relajación" a pesar de la ventaja que le otorgaba el resultado.

"La realidad es que él en los primeros cinco juegos no ha jugado mal, pero yo he jugado impecable. Después, en el tercer set, como es lógico y tras lo ocurrido en los dos primeros sets se le volvió casi imposible. Al comienzo él no ha estado sintiendo mal la pelota, pero yo no he cometido ningún error, he cambiado direcciones. Estoy feliz, he jugado un partido muy bueno", declaró a Eurosport tras el partido.

Sin embargo, el balear, cuarto favorito del torneo francés, explicó que a pesar de la comodidad del resultado ha mantenido la concentración durante todo el duelo ante el tenista caucásico. "Estamos en Roland Garros, no hay posibilidad de relajación, es demasiado serio el tema como para pensar en relajarse. En lo único en lo que pensaba era en mantener el mismo nivel, la misma intensidad; hay algún momento, en el tercer set con dos 'breaks' arriba, en el que puedes bajar inconscientemente un poquito", indicó.

"Cualquier cosa puede pasar y tienes que estar preparado y atento. Los partidos que empiezan tan sencillos, en los que parece que todo va muy bien, el otro empieza a apretar un poquito y lo que parecía muy fácil luego se convierte en muy difícil. Lo sé por experiencia", continuó.

Por último, afirmó que todavía no piensa en su duelo de octavos ante su compatriota Roberto Bautista. "Hoy es un día importante para mí, estoy en octavos, he jugado muy bien, he disfrutado de jugar. No soy una persona muy obsesiva, intento disfrutar del momento y ya habrá tiempo mañana para ver vídeos y estar concentrado", concluyó el nueve veces ganador sobre la arcilla parisina.