Nadal: "Estaba listo para otras cosas, perdí una oportunidad"

El tenista español Rafa Nadal ha asegurado que con la derrota ante el luxemburgués Gilles Muller (6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 15-13) en octavos de final de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, se le escapa "una oportunidad" para hacer grandes "cosas" en el torneo londinense, aunque ha reconocido que su adversario ha jugado "genial".

"Perder en octavos no es el resultado que esperaba; es difícil analizar esto de una manera positiva ahora mismo. Gané partidos, jugué mejor que otros años, eso es cierto, pero al mismo tiempo estaba listo para otras cosas. Perdí una oportunidad", señaló en la rueda de prensa posterior al duelo, que se prolongó durante casi cinco horas.

Además, el balear no desmereció a su rival, del que dijo que jugó "genial" durante todo el encuentro en la pista 1 del All England Club. "Él jugó bien. Creo que no he jugado lo mejor que he podido durante los dos primeros sets", analizó.

"Siempre he estado por detrás en el marcador, y eso es muy difícil contra un jugador como él. Jugó genial, sobre todo en el quinto set. Probablemente no fue mi mejor partido, pero jugué contra un rival muy incómodo", concluyó.