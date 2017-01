Nadal tras su monumental partido: "He trabajado mucho, pero no podía soñar algo así"

Etiquetas

"Es el tipo de encuentro que hacen más grande este deporte. Ha habido intercambios fantásticos. Grigor ha jugado muy bien y yo también. Es difícil pedir más en un partido de tenis", se felicitó Nadal en conferencia de prensa.

"Es difícil describir mis emociones (...) En el quinto set me dije: 'Has dado lo mejor de ti. Pase lo que pase, Grigor también lo merece'", añadió Nadal, que no jugaba una final de Grand Slam desde su noveno título de Roland Garros en 2014. Emocionado, feliz, con las manos en la cabeza. Así ha acabado Nadal un partido épico que ha provocado la admiración de todo el mundo del deporte.

El tenista español Rafael Nadal disputará la final del Abierto de Australia contra su viejo rival Roger Federer tras imponerse este viernes en semifinales al búlgaro Grigor Dimitrov en un partido épico, a cinco sets, por 6-3, 5-7, 7-6 (7/5), 6-7 (4/7) y 6-4.

Será la primera final entre dos viejos conocidos en un torneo de Grand Slam desde la de Roland Garros-2011, con ventaja para el español por 6-2 en las ocho finales disputadas hasta ahora entre los cuatro 'grandes'.

La final soñada por todos los aficionados

La del domingo será la final que todos los aficionados al tenis deseaban, una rivalidad histórica en la última década entre dos exnúmero uno y que parecía que nunca más se iba a volver a repetir por los problemas físicos que tuvieron ambos tenistas el pasado año.

"El año pasado fue duro, me ha costado volver a mi mejor nivel. He trabajado mucho, pero ni podía soñar con llegar a la final en mi segundo torneo del año", admitió el español aún a pie de pista.

"Es difícil describir mis emociones. Grigor ha jugado de manera excepcional. Fue un gran partido y estoy feliz de haber tomado parte en él", añadió Nadal, que no jugaba una final de Grand Slam desde su noveno título de Roland Garros en 2014.

Nadal, ganador de 14 torneos del Grand Slam, buscará su segundo título en Australia tras el 2009, en la que venció precisamente a Federer en cinco sets.

El español, de 30 años, jugó otras dos finales, en 2012 y 2014, perdiendo en ambas ante el serbio Novak Djokovic y el suizo Stan Wawrinka, respectivamente.

Federer, por su parte, suma 17 Grand Slams, cuatro de ellos en Melbourne (2004, 2006, 2007 y 2010).

Dimitrov no había perdido ni un partido

El de Nadal, número 9 del mundo, y Dimitrov (N.15) fue un partido épico, de cuatro horas y 56 minutos de juego intenso, de largos intercambios muchas veces superiores a los 20 golpes, entre el español, que trata de volver a su mejor nivel y el considerado como uno de los jóvenes valores del tenis mundial, 25 años, y uno de los mayores talentos de la nueva generación.

El búlgaro, que aún no había perdido en sus 10 encuentros disputados en 2017, se mostró más agresivo, haciendo más puntos ganadores (40 por 27), pero Nadal se defendió bien y provocó más errores en su rival (70 a 43).

Nadal se impuso cómodamente en el primer set en poco más de media hora de juego, tras quebrar el servicio del búlgaro en el cuarto juego y conservar su saque con mucha autoridad.

Dimitrov reaccionó y mejoró su nivel para llevarse la segunda manga e igualar el partido al punto de forzar un quinto set, después que ambos jugadores se repartiesen un set cada uno en el 'tie break'.

En el quinto y definitivo set, los dos jugadores conservaron con dificultades sus servicios.

Dimitrov, que jugaba su segunda semifinal de un grande tras Wimbledon-2014, pudo haber decantado el partido a su favor, pero desperdició tres bolas de 'break'.

Nadal, en cambio, rompió el servicio de su rival en el noveno juego y cerró el partido en el siguiente con su saque para medirse a su 'viejo' rival Federer.

El suizo había derrotado el jueves en la primera semifinal a su compatriota Stan Wawrinka también en cinco sets, por 7-5, 6-3, 1-6, 4-6 y 6-3, para clasificarse para su primera final en un Grand Slam desde el US Open-2015. A sus 35 años, Federer se perdió gran parte de la pasada temporada por una lesión de espalda y después de rodilla.