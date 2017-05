Nadal: "Es una parte del año donde tengo que apretar y es lo que estoy haciendo"

Etiquetas

El tenista español Rafa Nadal quiso centrase en celebrar su quinto título en el Mutua Madrid Open este domingo, para alargar su pleno de triunfos en tierra en la gira europea, un territorio en el que sabe que "tiene que apretar" para seguir ampliando su histórico palmarés, y ni siquiera pensar en lo que se avecina, Roma y Roland Garros.

"Fue un partido difícil desde el principio, con un 'break' abajo, jugué bajo presión bastante tiempo. Suerte que he remontado el 'break' no muy tarde y a partir de ahí me he serenado, he jugado un poco mejor. Ha podido pasar cualquier cosa al final del primer set y creo que he jugado bien los puntos importantes", indicó tras su octava final en Madrid, donde se impuso (7-6(8), 6-4) al austriaco Dominic Thiem.

"Sabía que el comienzo del segundo set era muy importante, después de un set así es normal bajar un poco, y se ha hecho el 'break' temprano que era muy importante de cara a lo que venía", añadió después de ganar al austriaco por segunda final consecutiva, después de la de Barcelona hace dos semanas.

Nadal fue preguntado por su paso por Roma el año pasado cuando se lesionó de la muñeca en Madrid, para terminar lesionado en Roland Garros. "No ir a Italia no te asegura ir mejor a Roland Garros y al contrario. No es decisivo. El año pasado me equivoqué yendo a Roma. Me lesioné aquí en Madrid y me fui a revisar a Barcelona y me dijeron que no había ningún problema y que fuera a París. Este año no tengo problemas", indicó.

"Es una parte del año donde tengo que apretar y es lo que estoy haciendo. Las cosas están saliendo bien lo lógico es dar el máximo en Roma y después podré descansar un poco", añadió.

Además, Nadal, campeón en Montecarlo, Barcelona y ahora Madrid, fue preguntado por su ascenso en el ranking a la cuarta plaza a partir de este lunes, desbancando a Roger Federer, de cara al 'grande' francés. "En Rolang Garros no se necesita ser cuarto o quinto para ganar. Se necesita jugar muy bien al tenis. Lo que me ilusiona a estas alturas es ganar en Madrid, todo lo demás es secundario en un día como hoy", finalizó.