Nadal: "Hay que estar preparado porque Murray y Djokovic pelearán por todo lo importante"

"La otitis me sigue molestando y quizás sea mejor empezar un día más tarde"

El tenista español Rafa Nadal se mostró "muy contento" por su comienzo de año e ilusionado de intentar hacer "el máximo" en el Mutua Madrid Open, cuarto Masters 1.000 del año, en el que preferiría debutar el miércoles porque le sigue "molestando" la otitis de estos últimos días, y avisó también de que tendrá que estar "preparado" porque tanto Andy Murray como Novak Djokovic se recuperarán "y pelearán por todo lo importante" que resta.

"La noche del viernes me sentí mal y es algo que nunca me había ocurrido antes. Estoy un poco mejor, pero me sigue molestando, es un dolor bastante molesto, a veces te duele incluso la cabeza y te mareas un poco. No es nada importante y he entrenado con normalidad. Mi intención era jugar el martes, pero con esto creo que es mejor empezar un día más tarde", afirmó Nadal este lunes en rueda de prensa en la Caja Mágica sobre su dolor en el oído.

De todos modos, dejó claro que está con las "sensaciones correctas". "Vengo con una buena dinámica, entrenando y compitiendo bien bastantes meses seguidos y eso me da tranquilidad y confianza", remarcó el balear, que está "muy contento" por su comienzo de año "no sólo en tierra". "En general han sido meses muy buenos", puntualizó.

"Faltaba ganar un título y se ha conseguido, pero lo pasado pasado es. Lo conseguido en Montecarlo y Barcelona es muy difícil de conseguir, pero Madrid es otro torneo diferente y es muy importante y muy especial para mí por jugar en casa otra vez. Es una sensación única jugar aquí y estoy muy contento de estar y de intentar hacer el máximo", prosiguió el exnúmero uno del mundo.

Nadal reiteró que en España siempre tiene un "apoyo y cariño casi incondicional", "Es difícil describir la sensación de uno mismo cuando juega enfrente de su público, que te ayuda o ha ayudado a ganar partidos. El cuadro no es el soñado, pero vengo haciendo cosas bien y jugar en casa es un plus", admitió.

Por otro lado, no quiso opinar sobre el cambio de equipo técnico que ha hecho Novak Djokovic. "Si es mejor para él, bien hecho. Todo el mundo es libre de elegir lo mejor para uno. Si cree que lo necesita seguro que es la mejor decisión, no voy a hablar de cosas que desconozco", aseveró.

En este sentido, subrayó que él ha "mantenido" a su equipo de trabajo y que la inclusión de Carlos Moyà ha sido "muy positiva", pero que él "ya conocía" al extenista de antes por lo que no lo consideraba "un cambio drástico". "Vino a sumar y estoy muy contento con su trabajo porque está siendo de gran ayuda", declaró.

"MURRAY Y DJOKOVIC MARCAN LAS DIFERENCIAS"

Lo que sí tiene claro es que tanto 'Nole' como Andy Murray se recuperarán de su dubitativo inicio de campaña. "De los mejores siempre esperas lo mejor y lo que ha pasado no va a ser lo que va a ocurrir el resto de temporada porque son dos jugadores que marcan las diferencias y van a competir por los títulos más grandes y para terminar en las primeras posiciones del ranking", advirtió.

"Algunos de los partidos que perdieron podían haber caído de su lado y las dinámicas cambian rápidamente en el deporte. Los dos son distintos y tienen un nivel superior a casi todo el mundo. No ha sido el comienzo soñado de año para ellos, pero no tengo ninguna duda de que pelearán por todo lo importante de aquí hacia delante, así que hay que estar preparado", sentenció.

A nivel de juego, reconoció que seguramente sube más a la red porque está "jugando bien" y que uno de los objetivos "marcados" era también mejorar la "velocidad" del segundo saque y para que sea "más duro". "Está funcionando bien. Creo que estoy sacando bien todo el año y el segundo servicio ha sido un punto importante, estoy en los primeros lugares de la estadística de puntos ganados con segundo servicio y creo que es importante", comentó.

"Pero no hay que volverse loco viendo qué cosas se hacen mejor porque básicamente lo que pasa es que he jugado mejor, sobre todo respecto a 2015, porque el año pasado venía jugando bien", aseguró Nadal.