Nadal sofoca el descaro de Fognini en un duro estreno

El tenista español Rafa Nadal solventó este miércoles un complicado debut en La Caja Mágica ante el italiano Fabio Fognini, quien llevó al máximo de tres sets (7-6(3), 3-6, 6-4) al 'rey de la tierra', un aperitivo perfecto para entrar en calor antes de medirse ahora al australiano Nick Kyrgios en octavos de final del Mutua Madrid Open.

La altura, el viento, la tensión de un debut y la mejor versión de Fognini fue la mezcla explosiva que elevó la apuesta de Nadal en su toma de contacto con el cuarto Masters 1.000 de la temporada. El reciente campeón por décima vez de Montecarlo y Barcelona supo sufrir en un choque lleno de alternativas a ambos lados de la red para seguir aspirando a todo en la capital española.

El cuatro veces campeón en Madrid sumó una dosis más a la confianza que rebosa este 2017 con una trabajada victoria en la que fue a remolque del italiano. Fognini, 'bestia negra' del español durante 2015, soltó su derecha sin complejos y maniató a un Nadal incapaz de sacar su juego. El balear salvó un mal día luchando hasta el final ante su público más fiel.

El italiano tuvo tres bolas para ponerse 1-4 arriba, tuvo bola de set, sacó con 4-5 para cerrar el parcial y tuvo 0-40 con 5-5 antes de que Nadal tomara las riendas de un primer set que duró una hora y 20 minutos y en el que fue a contracorriente desde el primer juego. Así es Fognini, impredecible e incómodo cuando tiene el día, como sufrió el manacorí en su forzosa adaptación a Madrid.

La exigencia del momento obligaba al balear a sacar su mejor tenis a las primeras de cambio. Sin embargo, la derecha de Nadal no mandó, sus golpes quedaban en tierra de nadie a placer del 'cañón' de su rival, y el saque tampoco le ayudó. Sabedor del momento delicado, el de Manacor se puso el mono de trabajo y supervivencia para salvar 10 bolas de 'break' en el set inaugural.

Una montaña rusa de la que salió victorioso el español, pero en la que se volvió a subir en el segundo set. Por momentos mejoró con su saque Nadal, algo que no era difícil, pero de manera insuficiente para dejar de sufrir. El italiano logró el 'break' y enlazó un par de buenos juegos para esta vez sí guardar la ventaja con la que terminó igualando el partido (3-6).

El tercer set fue el más correcto para ambos y en la normalidad se impuso la lógica de Nadal, no sin algún sobresalto. El balear vio el momento para atacar en el sexto juego (4-2) pero cuando sacaba para cerrar, Fognini no quiso firmar su rendición. El nuevo golpe no despistó al español, que se llevó el partido al resto para mantener su racha y salvar el primer hueso del exigente cuadro madrileño que tiene a la vista.