Pablo Carreño: "Tenía que ganar este partido para España"

El tenista español Pablo Carreño explicó su compromiso con su equipo y con España en la decisiva victoria este domingo en el quinto punto ante Croacia, donde devolvió con el pase a cuartos de final del Grupo Mundial de la Copa Davis todas las muestras de cariño recibidas en un "fin de semana muy complicado".

"Ha sido un fin de semana muy complicado. El viernes me fui bastante hundido. Lo hemos sacado adelante todos, somos un equipo. Bautista sacó dos puntos y me ha ayudado mucho", indicó en declaraciones a Teledeporte, tras ganar (7-6(4), 6-1, 6-4) al croata Nikola Metkic.

Después del triunfo de Roberto Bautista en el cuarto punto, Carreño culminó la remontada de España este domingo en el 'indoor' de Osijek. El asturiano tuvo que dejar a un lado su derrota el viernes en el estreno de la serie para permitir a la 'Armada' avanzar en su regreso a la elite dos años después.

"He recibido muchos mensajes de apoyo y eso se nota. Me he sentido muy querido y tenía que ganar este partido para España y pasar esta eliminatoria. Conchita, los jugadores, médicos, todo el equipo hemos hecho un gran trabajo y nos lo merecíamos", indicó.

Sobre el cruce de cuartos de final ante Serbia en el mes de abril, Carreño sin duda deseó estar presente. "Estoy encantando de estar aquí. Se pasan momentos muy duros como el otro día y otros felices como hoy. Son experiencias bonitas que me van a ayudar. Espero estar ahí, va a ser complicado contra Serbia fuera de casa", finalizó.