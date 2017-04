Serena Williams le dedica un tierno mensaje a su futuro bebé

Etiquetas

Ajena a los insultos y los ataques que puedan llegar por las redes, la tenista Serena Williams esta pletórica de felicidad con su maternidad y ha compartido un nuevo selfie con el que le envía a su futuro bebé un mensaje lleno de ternura. "Mi querido bebé. Me diste la fuerza que no sabía que tenía. Me has enseñado el verdadero significado de la serenidad y de la paz. No puedo esperar a conocerte", decía la tenista de 35 años.