Steve Simon, director ejecutivo de la WTA, defiende las invitaciones a torneos para Sharapova

El director ejecutivo de la WTA, Steve Simon, ha defendido este miércoles la posibilidad de permitir a María Sharapova su participación a través de una invitación en el Abierto de Stuttgart tras cumplirse la sanción vigente para la rusa de 15 meses por consumo de Meldonium.

Sharapova jugará este miércoles ante la italiana Roberta Vinci en la ronda de dieciseisavos del torneo en lo que será su primer partido tras cumplir la sanción. Sin embargo, esto ha sido recibido con ciertas críticas por compañeras de circuito como la polaca Agnieszka Radwanska o por el número uno del mundo Andy Murray, que creen que la rusa debería jugar los torneos a través de méritos deportivos

Pero Simon considera que la sanción ha sido más dura para la rusa que para otros penalizados previamente. "Hay que mirar a otras ligas y circuitos para ver cómo han manejado la vuelta de estos jugadores. Vuelven rápidamente con sus equipos y empiezan a jugar", afirmó en declaraciones a la BBC.

El máximo mandatario del tenis femenino considera que Sharapova ha cumplido y que su sanción también le va a penalizar en los importantes compromisos que quiera disputar en el futuro.

"Empieza desde cero. Va a afectar a su posicionamiento en los grandes torneos, así que va a tener que pagar esa penalización por un tiempo. Si lo piensas, en otras ligas sancionan por media o, como mucho, por una temporada completa. Ella ha estado castigada un año y medio", apuntó.

Por otro lado, la exnúmero uno del mundo Kim Clijsters también quiso dar hacer pública su postura a favor de Sharapova para que pueda competir en los próximos torneos.

"Me sorprendió y me decepcionó cuando las noticias salieron a la luz. Habiendo estado a los dos lados del espectro, como directora de torneos y como jugadora, no creo que necesite ser castigada por más tiempo", aseguró.

Sharapova también ha recibido una 'wild card' para jugar en el Mutua Madrid Open del próximo mes de mayo y a mediados de este mismo mes conocerá si recibe también la invitación para poder estar en Roland Garros, segundo 'Grand Slam' de la temporada.