Thiem: "No fui capaz de mantener mi juego"

El tenista Dominic Thiem ha lamentado no haber podido mantener su mejor juego durante la final del Barcelona Open Banc Sabadell-65 Trofeo Conde de Godó que ha perdido frente a Rafa Nadal (4-6 y 1-6) pese a quedar contento con su tenis, aunque ha asegurado que la experiencia en Barcelona ha sido buena y ha felicitado al manacorí por su décima victoria en el Godó.

"Desde hace dos meses estoy jugando bien, la situación es buena y estoy cuarto en la race. He jugado realmente bien, compitiendo en el primer set, pero no fui capaz de mantener mi juego, pero es Rafa y ha ganado el torneo por décima vez, esto lo dice todo", señaló en rueda de prensa.

Thiem lamentó no haber podido coger la iniciativa en el juego pese a un primer set más reñido. "Contra estos jugadores siempre es clave ganar el primer set. Claro que quería ganar, estuvo muy reñido, tuve un error con un punto clave en mi revés. Me costó el primer set. Claro que hubiera sido mejor empezar ganando", reconoció.

"No puedo estar descontento con mi juego, el primer set fue bueno y mi meta para Roland Garros es mantener este nivel alto durante 4-5 sets", apuntó un ambicioso Thiem, número 9 del mundo a sus 23 años y una de las grandes promesas de presente y futuro inmediato en tierra.

Además, se va de Barcelona tras ganar al número uno, Andy Murray, y batallar contra el 'rey de la tierra' en la final. "No estoy muy acostumbrado a jugar contra dos de los más grandes, ha sido una gran experiencia para mí. No estaba cansado de ayer, pero Rafa es probablemente el mejor en tierra. Han sido dos días muy buenos para mí, no solo por los partidos sino por la experiencia", aseguró.