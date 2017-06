Thiem: "El viernes me viene el rival más duro de la historia de Roland Garros"

Etiquetas

El tenista austriaco Dominic Thiem se mostró satisfecho por repetir semifinales en Roland Garros, segundo 'Grand Slam' del año, tras eliminar este miércoles al serbio y actual campeón, Novak Djokovic, pero recordó que el viernes se medirá al español Rafa Nadal, "el rival más duro de la historia" del torneo parisino.

"Es genial para mí estar en las semifinales de nuevo, el haber defendido eso. El viernes me viene el rival más duro de la historia en Roland Garros y va a ser el cuarto partido contra él en las últimas cinco o seis semanas", expresó Thiem.

El centroeuropeo recordó que el balear está "de nuevo en su mejor forma". "Aquí en París, hay un día de descanso antes de jugar contra él y eso está bien. Me siento muy bien físicamente y la situación es diferente", remarcó en relación al Masters 1.000 de Roma donde eliminó al manacorí antes de ser arrollado por Novak Djokovic.

Thiem admitió que era una "pregunta difícil" si él estaba preparado ya para ganar un 'Grand Slam'. "De hecho, cuando he ganado un jugador 'top', siempre he jugado peor al día siguiente, así que espero poder mejorar esto. Es un chiste lo duro que es ganar un 'grande', he ganado a Novak y ahora el viernes me toca Nadal. En las rondas finales siempre hay una estrella y por eso esto es un 'Grand Slam'", admitió.

Sobre su victoria ante Djokovic, aseguró no haber jugado con "un estilo diferente". "Podría haber perdido fácilmente el cerrado primer set y eso fue la clave para mi primera victoria contra él y para tener un buen inicio de segundo set también", señaló.